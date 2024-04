Frank Cuesta habla sobre Daniel Sancho: "Si tiene suerte, será condenado a cadena perpetua"

En el último programa de 'El Hormiguero', el conocido herpetólogo Frank Cuesta no dudó en abordar uno de los temas más candentes del momento: el caso de Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho, quien enfrenta cargos por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia.

El juicio de Daniel Sancho está teniendo lugar en el tribunal provincial de Samui, Tailandia, desde ayer, lo que ha generado un gran interés mediático. Se le acusa de asesinato premeditado por la muerte de Arrieta el 2 de agosto de 2023, en la isla de Samui. Aunque inicialmente confesó el asesinato ante la policía de Phangan, más tarde se declaró no culpable ante el juez, aunque admitió el cargo de ocultación del cadáver, que fue desmembrado y esparcido por varios lugares de la isla, incluido el mar.

Frank Cuesta, quien fue el invitado estrella en 'El Hormiguero' durante la noche del martes, compartió sus impresiones sobre el caso, destacando la importancia de entender las diferencias culturales y legales entre España y Tailandia. "Nosotros somos europeos y nos creemos que somos mejores y sabemos más, pero nos olvidamos de que en Tailandia tienen un derecho diferente, que nada tiene que ver con el derecho romano, con leyes, cultura y respetos muy diferentes a los nuestros", afirmó.

Por otra parte, el naturalista advirtió sobre las consecuencias del comportamiento previo al juicio y la cobertura mediática del caso en España. "Yo desde el principio dije que no te pongas en contra de los tailandeses, no los insultes y no digas que has hecho las cosas mal", señaló. Asimismo, hizo referencia a su propia experiencia con la justicia tailandesa en el caso de su exmujer, Yuyee. "Cuanto menos se hable y cuanto menos se insulte mejor", recalcó.

Sobre el desenlace del juicio de Daniel Sancho, Frank Cuesta expresó su opinión de manera contundente: "Yo creo que si tiene mucha suerte, cadena perpetua". Sus palabras reflejan el pesimismo respecto al futuro del acusado ante el sistema judicial tailandés. En medio de este debate con Pablo Motos, el explorador también hizo mención a la serie documental de HBO Max sobre el caso, señalando que, en su opinión, "no ayuda en nada".