Susanna Griso siente lástima por Rodolfo Sancho, mientras él amenaza a la prensa

Todas las miradas están fijadas de nuevo en Tailandia, después de que se iniciase este martes 9 de abril el mediático juicio contra Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta. Allí no solo ha acudido el equipo de abogados que defenderá la inocencia del joven chef, acusado de haber premeditado el crimen contra el cirujano colombiano, sino también sus respectivas familias. Así, Rodolfo Sancho y su ex, Silvia Bronchalo, han querido estar al pie del cañón al lado de su hijo, sentado en el banquillo de los acusados y con los grilletes en las muñecas. Un difícil momento que comienza mucho antes, cuando deben sortear las decenas de cámaras, reporteros y periodistas que tratan de buscar una declaración a su llegada al juicio. Un momento delicado que ha provocado que Susanna Griso sienta especial pena por el actor.

Así ha sucedido este miércoles, cuando Rodolfo Sancho ha vuelto a personarse en la sede judicial de Samui y dejaba atrás el talante conciliador del pasado martes. Adiós a la sonrisa a su llegada, pues la tensión dominaba su rostro y también sus formas, llegando a quejarse de la presión que está sintiendo y lo difícil que lo tiene para acceder al edificio en el que se decide el futuro, incluso la vida, de su hijo: “Es que me empujáis literalmente. Vais a terminar tirándome al suelo”, llegando a decir que le ponen la zancadilla o recordar a los gráficos que en Tailandia no se puede grabar tan libremente en espacios públicos como sucede en España y que no desea traerles problemas por hacer su trabajo.

Una actitud que no ha gustado en el plató de ‘Espejo Público’ este miércoles, como así ha dejado constancia Miquel Valls: “¿En el documental sí y aquí ahora, como no hay dinero, no habla?”, se pregunta. Y es que, coincidiendo con el inicio del juicio contra Daniel Sancho, se ha publicado el capítulo cero del documental sobre el crimen en el que el actor habla en primera persona y sin reparo alguno. Ahora el silencio se apodera de él. Parece que Susanna Griso sí que le comprende, pues quiso salir en su defensa: “También es verdad que a Rodolfo Sancho, momentáneamente, le han destrozado la carrera. No tienen ninguna culpa de lo que ha hecho su hijo. Yo me pongo en su piel y es una víctima colateral de esta historia clarísimamente”, mantenía la presentadora, que recuerda que desde lo sucedido en Tailandia el 2 de agosto el actor no ha vuelto a trabajar y aquellos proyectos que tenía ya grabados ni tan siquiera los ha presentado para eludir la polémica.

Pese a que Susanna Griso haya sentido lástima por Rodolfo Sancho, al considerarle víctima de lo sucedido, lo cierto es que no todos piensan igual. La opinión pública no ha visto con buenos ojos algunas de las declaraciones vertidas en el documental de HBO MX, ‘El caso Sancho’ y la motivación económica detrás de su decisión de romper su silencio: “Tailandia es un pozo sin fondo. Es un país caro y hay que pagar, no solo la comida de Daniel Sancho, sino también traductores, legalizaciones, asistentes, los viajes y otros muchos gastos”. Pero más allá de esto, no todos ven bien que el actor considere que no solo Edwin Arrieta sea la víctima del crimen tailandés: “Me da lástima que haya un fallecido, pero yo tengo la perspectiva de que aquí hay dos víctimas. Sin duda, hay un fallecido y eso es terrible. Quiero que la verdad salga y, a partir de ahí, todos tendremos que manejar nuestras sensaciones y sentimientos. Pero, por supuesto, me humanizo con la familia del fallecido”, decía mirando a cámara.

Además, Rodolfo Sancho ha querido poner sobre el tapete informativo la conversación privada que mantuvo con su hijo en su primera conversación tras confesar el asesinato de Edwin Arrieta: “Me dijo que este tipo le había amenazado de muerte y también con hacer daño a su familia. Se defendió de las amenazas y de un intento de agresión sexual. Nos contó la pelea y lo posterior a la pelea. El miedo, el pánico, la disociación”. De ahí que reconozca que no solo el cirujano colombiano sea una víctima de lo sucedido, porque Daniel Sancho también está viviendo su propio calvario, además de él mismo: “La situación no es la mejor del mundo, pero las hay peores. Mucho peores”, mantenía. Quizá de ahí que Susanna Griso sienta cierta pena al verle recorrer la distancia hasta llegar al juicio donde su hijo podría ser condenado a pena de muerte, pese a que él lo vea como una víctima de las circunstancias y no el autor del crimen que él mismo confesó, además de descuartizar y repartir las partes del cuerpo por la isla tailandesa en la que se encontraban disfrutando de lo que serían unas idílicas vacaciones.