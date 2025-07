Julián Contreras se entera por la prensa de la detención de Cayetano: “A las 3 de la madrugada pueden pasar muchas cosas”

Cayetano Rivera no alertó a nadie de su entorno más íntimo de lo que le sucedió en la madrugada del domingo al lunes. A las 3 de la noche le entró el apetito y optó por entrar en una cadena de comida rápida para saciarse con una hamburguesa. Tuvo un lío con el ticket y terminó discutiendo con los empleados del McDonald, que al comprobar su supuesta actitud agresiva decidieron llamar a la policía. Se personaron en el establecimiento dos patrullas, que confirmaron lo alterado que estaba el torero y procedieron a su detención.

Pasó la noche en el calabozo y al ser puesto en libertad acudió de urgencia a un hospital a por un parte de lesiones. El diestro ve desmedida la actuación policial, pues subraya que en ningún momento se resistió, en contra de la versión contraria que le acusa de un delito de desobediencia y obstrucción a la justicia. En breve será llamado por el juez, mientras él interpone su propia demanda contra los agentes, escudado en que las grabaciones del local respaldarán su testimonio.

Julián Contreras reacciona a la detención de Cayetano Rivera

Pero Cayetano Rivera quiso llevarlo con discreción, tanto que ni sus hermanos sabían nada de lo sucedido. Fran Rivera fue el primero en reconocer que estaba en “shock” tras recibir la noticia, pero ahora ha reaccionado también su otro hermano, Julián Contreras. Éste, como el mayor del clan, se enteró a través de la prensa de lo sucedido, demostrando igualmente que su relación sigue haciendo aguas y no hay visos de una mejora en su trato. “Me acabo de enterar por la llamada de una persona, ya que estoy al margen de las redes y sólo veo las noticias de la noche y allí no se dijo nada de mi hermano”.

Julián Contreras Europa Press

Julián Contreras no se enteró a tiempo de los planes de su hermano, de salir a disfrutar de la noche madrileña con dos amigos. Tampoco que la cena de las 3 de la madrugada era un McDonald, el cual le salió caro. Terminó esposado, detenido, llevado al calabozo y después al hospital para dar parte de las heridas en el rostro. El test de alcoholemia está en camino. Pero horas más tarde su hermano se informó de todo: “Sé que ha mandado un comunicado y que hay dos versiones, pero no tengo más información. Lamento mucho esta situación, porque además con las redes sociales este tipo de noticias generan mucha suciedad alrededor y más ahora que a todo le meten un componente político”, reconoce a ‘Informalia’.

El hermano pequeño de Cayetano Rivera quiere ser prudente a la hora de emitir una opinión sobre el altercado protagonizado por su hermano mayor: “Nadie está exento de vivir una situación discrepante con otro, pero habrá que esperar a saber qué ha pasado realmente”. Julián Contreras también es cauto a perfilar si ve a Cayetano en una situación violenta como la descrita, enfrentado a los policías y siendo detenido: “Te voy a contestar con una obviedad, porque a las 3 de la mañana pueden pasar muchas cosas. Las pocas veces que he salido, como no bebo, si compruebo cómo se transforma la gente con las copas y con esto no quiero decir nada, porque no sé si fue por un tema de copas o porque alguien metió la pata de otra manera”.

Julián Contreras sabe a lo que se enfrenta ahora Cayetano Rivera: “Como experto que soy en que me lancen campañas difamatorias de cosas que encima ni han ocurrido, sé la que le viene ahora a mi hermano”, continúa explicando al citado medio, deseándole lo mejor a pesar de que no tiene contacto desde hace años. “Estoy sorprendido y preocupado sobre todo porque él esté bien y todo se solucione lo antes posible. No me pega nada lo que se está contando y lo más importante es escuchar las dos versiones y seguro que hay una explicación para todo, que no significa una justificación”.

Cayetano Rivera en el funeral de su tío abuelo, Alfonso Ordóñez Gtres

Aun así, se alegra de que “a efectos jurídicos o legales será un asunto menor, casi irrisorio, pero lo malo de este país ahora es el temor a la condena mediática. Desde que tengo el canal de YouTube me han llamado nazi, facha, asalariado del Gobierno, palmero de Pedro Sánchez… el nivel de polarización y crispación está a unos niveles que es muy complicado soportarlo, porque encima te tiñen de cosas que no eres. No quiero pensar encima con Cayetano, que tiene una profesión que socialmente no atraviesa su mejor momento y aquí la gente tira de brocha gorda muy rápidamente”. Julián Contreras sentencia que “no se trata de un asunto de gravedad, pero le va a quedar a Cayetano Rivera en su ficha mediática por ser quien es”.