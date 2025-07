La sorprendente reacción de Eva González a la detención de Cayetano Rivera: "Yo me dedico a cuidar de mi hijo"

Cayetano Rivera se ha convertido en el protagonista absoluto de la crónica social tras darse a conocer que fue detenido en Madrid durante la madrugada del lunes 30 de junio. Al parecer, el torero se vio implicado en un altercado en un conocido restaurante de comida rápida de la calle Atocha y agredió, supuestamente, a un policía.

Todo comenzó con una trifulca en el restaurante entre Rivera y los trabajadores del local, que acusan al diestro de ir “bebido” y de mostrar una actitud irrespetuosa con ellos. “Cuentan que se sacó un fajo de billetes y alardeó de que los otros eran unos muertos de hambre. La empleada se sintió atemorizada y pidió que viniera la policía”, reveló el periodista Carlos Quílez en el programa “Y ahora Sonsoles”.

Por su parte, Rivera niega que agrediera a los agentes, a los que acusa de sobrepasarse con él. “Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurriendo como se ha insinuado”, indicó en un comunicado.

Una última hora que ha sorprendido a todos sus allegados, empezando por su hermano, Francisco Rivera, que tuvo conocimiento por la prensa de que Cayetano había sido detenido. “No me lo puedo creer. ¿Me lo puedes repetir? Por favor, me has dejado en shock, voy a informarme”, le dijo a un reportero que le preguntó por la polémica.

Eva González y su sorprendente reacción a la detención de Cayetano Rivera

Ya enterada sobre lo ocurrido con su exmarido y padre de su hijo, Eva González ha sido la última en reaccionar a la inesperada detención del torero.

Eva González marca distancias con Cayetano Rivera tras su detención: "No tengo ninguna opinión" Europa Press

Tan discreta como siempre, ha preferido no pronunciarse al respecto y dejar claro que se mantiene al margen de los escándalos, centrada única y exclusivamente en su familia y en su trabajo.

“No tengo nada que decir. Gracias. Yo es que no tengo ninguna opinión. Yo me dedico a trabajar, a cuidar de mi hijo y es a lo que voy ahora. No tengo nada más que decir”, ha sentenciado la presentadora de “La Voz” ante las cámaras y micrófonos de la agencia “Europa Press”.

Unas declaraciones que bien podrían entenderse como un dardo dirigido a Cayetano Rivera, sobre todo la parte en la que afirma sin titubeos que “yo me dedico a cuidar de mi hijo”. En cualquier caso, cabe señalar que González nunca ha cuestionado públicamente al torero como padre, para el que siempre tiene buenas palabras y, aparentemente, ninguna queja en lo que respecta a su hijo en común.