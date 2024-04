Julián Muñoz: “Lo único que me preocupa ahora mismo es mi estado de salud”

Cuando hace unos días confesó que sufre un cáncer galopante, a Julián Muñoz no estaba exagerando. Saca fuerzas de flaqueza de donde se supone que no las tiene, pero cuando habló con él por teléfono me demuestra la entereza y la contundencia que le caracteriza.

Se queja de que le estén agobiando tanto los medios de comunicaciónen esta etapa tan dura de su vida, quiere vivir en paz y no meterse en berenjenales. Ni confirma ni desmiente que tenga guardados unos documentos y unas reflexiones escritas que podrían convertirse en un bombazo si salieran a la luz, y me asegura que “lo único que me preocupa ahora mismo en mi estado de salud, nada más, tienes que entenderlo, no quiero saber nada del resto…”

Julián Muñoz no desvela si es cierto que existen los documentos que podrían afectar a Isabel Pantoja Europa Press

Su existencia está marcada por un cáncer de pulmón que, según parece, ya no se puede operar. Y Julián ve pasar los días en su domicilio de Marbella disfrutando de la compañía de sus hijas, sus nietos, y el apoyo incondicional de su ex mujer, Mayte Zaldivar, con la que limó asperezas pasadas hace tiempo y que hoy es su mejor amiga.

La empatía entre ambos es absoluta, ella le acompaña en sus paseos diurnos y le impulsó de toda su fortaleza y su ánimo.

Mayte Zaldívar da la última hora sobre el estado de salud de Julián Muñoz Europa Press

Muñoz, a pesar de los pesares, es un hombre que afronta su estado con la esperanza de que la evolución sea menos negativa de lo que se piensa. No pierde la fe en Dios y confía plenamente en sus médicos.

Ya no le quedan fuerzas para ejercer el voluntariado como jardinero y colaborador en la biblioteca de una iglesia cercana a su casa. Y algo que le molesta muchísimo es que se pongan en su boca declaraciones que no ha hecho. En este sentido le duele que ciertos tertulianos televisivos vayan presumiendo de que tienen conversaciones con él. Me asegura que es mentira, que no habla con nadie y que si algún día cambia de opinión sabe perfectamente a quien va a llamar para contarle sus verdades.