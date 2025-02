Kate Cassidy, novia de Liam Payne, confiesa el motivo por el que dejó solo al cantante antes de su muerte

Kate Cassidy, la que fuera pareja del fallecido Liam Payne, ha roto su silencio en "The Sun" para desmentir que mantuviera una discusión con él antes de regresar a Argentina. Payne y la influencer se alojaron en un hotel en Buenos Aires, desde donde el excomponente de One Direction se precipitó al vacío, perdiendo la vida en el acto. Meses después, el equipo forense de la Corte Suprema de Justicia de Argentina revelaba que el cantante había ingerido un cóctel de alcohol y drogas por el que perdió el control, y al salir al balcón cayó desde el tercer piso, sufriendo una caída que le provocó un "politraumatismo y una hemorragia interna y externa".

Un homenaje en memoria del cantante Liam Payne, en la plaza de Santa Ana, a 20 de octubre de 2024, en Madrid (España). Liam Payne fue un cantante y compositor británico, que formó parte del grupo One Direction entre 2010 y 2016. Falleció el pasado 16 de octubre con 31 años tras caer desde el balcón del tercer piso de un hotel de Buenos Aires. Diego Radamés Europa Press

La muerte de Payne pilló a Cassidy ya en Florida. "Ni siquiera sé por dónde empezar. Mi corazón está destrozado de maneras que no puedo expresar con palabras", escribió. "Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo dondequiera que vaya", expresó en redes sociales al conocer el fallecimiento.

"Los últimos meses han sido desgarradores. Sigo esperando despertar y que todo haya sido una pesadilla. El peso de todo se siente insoportable", ha reconocido Cassidy para pedir comprensión a los fans del artista por sus palabras a "The Sun".

Kate Cassidy, novia de Liam Payne, y Damian Hurley en el funeral del artista Gtres

Ambos viajaron a Argentina de vacaciones y compartieron fotografías de ese viaje en sus redes sociales. Sin embargo un motivo de peso la obligó a regresar: "Yo tenía una responsabilidad, nosotros teníamos una responsabilidad. Teníamos a nuestra perra y obviamente nunca, jamás, pensé que esto ocurriría", dijo refiriéndose a Nala, la perrita que tenían en común.

"Teníamos nuestras vidas separadas, no era la primera vez que viajábamos por separado. Nunca pensé que esto sucedería. Todavía no me parece del todo real que él no esté aquí", asegura, añadiendo que recuerda a Payne "cada segundo de cada día". "Liam estaba en un estado mental muy bueno. Estábamos en un lugar tan bueno, llenos de amor; él estaba tan feliz y positivo. Y ni siquiera puedo creer cómo terminaron las cosas", añade.

Liam Payne y Kate Cassidy Instagram

Sobre el momento en el que conoció la noticia del fallecimiento, la creadora de contenido asegura que "fue como si me quedara en blanco. Me sentí como si me hubiera desmayado por completo. Cuando descubrí oficialmente que la noticia era cierta me sentí entumecida. Traté de llamarlo. Llamé a casi todo el mundo". Según confiesa en la entrevista, tenían planes de casarse y formar una familia: "No estará conmigo para navegar por esta vida, que tendré que lidiar con esto sin él a mi lado. Estábamos muy enamorados".