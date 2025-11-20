Isa Pantoja responde con dureza a Kiko Rivera: ya ha tomado la decisión sobre su perdón

Kiko Rivera quiere empezar limpio esta nueva etapa de su vida. Su fracaso matrimonial con Irene Rosales ha sido un golpe emocional, pero ya la convivencia se había convertido en un infierno. Con madurez hablaron de la necesidad de separarse y seguir remando juntos como padres de dos niñas, lo que siempre les unirá. Por ellas están cumpliendo, demostrándose cariño y respeto en todas sus declaraciones. Este saber hacer a la hora de lidiar con su ruptura, le empujó a replantearse otras relaciones que ha dejado por el camino estos años.

La primera, con su madre. El Dj tiene mucho que reprocharle a Isabel Pantoja y parece que sus conflictos no han terminado, pues con la venta de Cantora se abren nuevos frentes. Pero no es así con su hermana. Con Isa Pantoja entona el mea culpa y reconoce al fin algunos duros episodios que en el pasado negó. Es el caso de lo sucedido con la manguera, que la semana pasada en ‘De viernes’ confesó. Pide perdón sincero a su hermana, con la esperanza de recuperar el vínculo que dinamitó. Ahora es ella la que toma la palabra en el mismo asiento.

Isa Pantoja se sienta en ‘De viernes’ para responder

“Si hay algo que me duele en este momento de mi vida, es no llevarme bien con mi hermana. Sé que tengo mi parte de culpa y lo asumo. Yo desde que he hecho la entrevista de la semana pasada, yo he hecho lo que tenía que hacer… Yo quiero sentarme con ella y pedirle perdón a la cara de todos los episodios que le ha tocado vivir por mi culpa. Lo que yo vaya a hacer con mi hermana a partir de ahora, por mi parte, se hará de manera privada”, decía el pasado fin de semana, después de haber dado el pasado la semana anterior en el scoop de ‘De viernes’. Ahora es su hermana quien ocupa el mismo espacio para recoger el guante y decir si acepta o no sus disculpas.

Toda la atención está puesta a qué sucederá en el plató magno de Telecinco este viernes 21 de noviembre. Isa Pantoja regresa al programa al que ha emplazado sus últimas exclusivas, para sacar de dudas a los españoles: ¿perdonará a su hermano? Quizá haya respondido ya a los WhatsApp de Kiko y él ya sepa la decisión, pero el resto estamos expectantes. Aun así, se ha podido conocer ya un pequeño adelanto de lo que dirá: “Él es así y para mí no va a cambiar. Pero bueno, está bien que reconozca las cosas que ha hecho mal. Él ha hecho las cosas porque le ha salido, nadie le ha puesto una pistola en la cabeza”, marca límites.

“Me ha escrito días después de hacer la entrevista grabada. Creo que tiene esa herida abierta porque ahora no tiene el respaldo de Irene. Ahora cuando llega a casa no tiene a nadie esperando salvo cuando están sus hijos. Estar solo te hace replantearte muchas cosas”, entiende Isa Pantoja que es lo que le ha pasado a su hermano. Es por eso que ha tomado ya una decisión sobre si perdonarle al fin y retomar la relación que lleva años en pausa. Le hacen la pregunta directa: “¿Has tomado una decisión sobre lo que vas a hacer a partir de ahora?”. Ella responde con un contundente: “Sí”. Claro está, no será hasta este viernes cuando se explaye.