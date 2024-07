Kiosco: la boda de David Summers, el aniversario de Tamara y la demanda de Palau a Miguel Bosé, protagonistas del "cuore"

La revista "¡Hola!" se cuela en la original y roquera boda de David Summers y Christine Cambeiro. La pareja celebró su amor el pasado fin de semana con una romántica ceremonia. David y Christine se conocieron tras un concierto del cantante en Manhattan, y al que ella acudió, con poca gana, por acompañar a una amiga. Tras años de encuentros, cafés, conversaciones, incluso de bodas, según relata la publicación, terminaron enamorándose.

Arantxa del Soly Lucía Serrano, madre e hija se sinceran con la revista tras sobrevivir a la tormenta mediática que ha supuesto el paso de la modelo por el reality "Supervivientes".

Los protagonistas de "Semana" son Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk. La revista les ha pillado juntos tras semanas escondiendo su relación. Aunque ambos lo negaban, su última cita demuestra todo lo contrario. La publicación te muestra las fotos exclusivas de ambos en un conocido restaurante italiano de Madrid, así como su modus operandi para intentar no ser sorprendidos por los fotógrafos. Hiba Abouk se desvinculó de los rumores que daban por hecho que tenía una relación con Escassi a comienzos de julio. "No nos estamos conociendo de nada, ni nos estamos dando ninguna oportunidad de ningún tipo. Ese día estuve con muchísima gente", dijo entonces molesta.

Por su parte, María José Suárez intenta retomar su vida, desde que saltara al foco mediático su ruptura con el jinete, con quien mantuvo una relación de tres años.

Anabel Pantoja lo está pasando mal: "Quiere vivir su embarazo en paz". La felicidad de la influencer se ha visto empañada por las últimas noticias que han visto la luz sobre una presunta infidelidad de su pareja y padre de su futuro bebé.

En Lecturas, Nacho Palau demanda a Miguel Bosé: "No me deja ejercer de padre". El escultor y el cantante tuvieron cuatro niños cuando estaban juntos, dos biológicos de cada uno. Nacho denuncia ahora que su ex incumple el dictamen judicial que obliga a los cuatro niños a pasar juntos las vacaciones, unos días con él en Valencia y otros con Miguel.

Lara Dibildos, enamorada en Formentera de Carlos Maturana. La actriz y el Míster Universo comenzaron a salir hace cinco meses. Y aprovechando un descanso de la obra de teatro que ella representa en Madrid disfrutaron de una escapada a la isla balear.

Diez Minutos saca a la luz todos los detalles del lujoso aniversario de boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. El matrimonio no ha escatimado en gastos para celebrar el primer año desde que se dieron el "Sí, quiero".