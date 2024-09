Lady Gaga explica por qué nunca le molestaron los rumores de que era trans: "Desmentirlos no era lo mejor para el bienestar de otras personas"

Fue en los comienzos de su carrera musical. Los rumores de que la artista era trans eran una constante. Ha sido ahora, en el segundo episodio de la serie de Netflix "¿Y ahora qué? El futuro según Bill Gates", donde Lady Gaga ha explicado por qué nunca le molestaron: "Soy artista. Se me hace hasta divertido".

"Cuando tenía veintipocos años, corría un rumor que afirmaba que yo era un hombre", dice la cantante al magnate. "Viajé por todo el mundo. Me desplazaba para las giras y para promocionar mis discos. Y en casi todas las entrevistas que me hacían decían... En internet había algunas imágenes trucadas. Y me comentaban: 'Existen rumores de que eres un hombre. ¿Qué tienes que decir al respecto?'".

Lady Gagaen un concierto en Taipei, Taiwan larazon

Sin sentirse ofendida por ello, Gaga afirma que más que defenderse de los rumores prefirió ignorarlos: "El motivo por el que no respondía a la pregunta fue porque aquella mentira no me hizo sentir como una víctima". Además asegura que no quiso negarlos por miedo a dañar a los jóvenes de la comunidad trans o LGTBI+ que eran sus seguidores. "Pensé, ¿qué pensaría una criatura a la que le dicen lo mismo si viese que una figura pública como yo se siente avergonzada? He estado en situaciones en las que desmentir el rumor no era lo mejor para el bienestar de otras personas. En aquel caso, traté de dar pie a reflexionar y ser disruptiva en otro sentido. Intenté utilizar aquella desinformación para generar otra idea disruptiva".

Solo una vez, en 2011, durante una entrevista con Anderson Cooper para la CNN, afirmó que los rumores eran ridículos. "¿Por qué narices tendría yo que perder el tiempo y emitir un comunicado de prensa explicando si tengo un pene o no? Ni a mis fans ni a mí nos importa".

"Llevo acostumbrada a que se publiquen mentiras sobre mí desde que tenía 20 años. Soy una artista. Se me hace hasta divertido", explica a Bill Gates. "Creo que la gente asume que cuando alguien como yo actúa, esa actuación es lo que no es real. Para mí, eso es lo más real que verán de mí. Eso es mucho más real que los rumores diseñados a mi alrededor para conseguir más clics", concluye.