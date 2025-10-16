Laura Vecino resume sus 15 años de casada con Rafael Medina en un romántico álbum de fotos

Laura Vecino y Rafael Medina están de celebración. Este jueves 16 de octubre es su aniversario de boda, cuando se cumplen 15 años desde que se diesen el ‘sí, quiero’, frente a todos sus seres queridos. Un momento inolvidable que siempre llevan presentes, fieles a su compromiso a un amor eterno y una vida plena. Parece que están cumpliendo con la promesa, no solo por sumar un año más al contador, sino por los preciosos momentos que la pareja atesora día a día.

Unos instantes que siempre prefieren mantener alejados de miradas indiscretas. La pareja es muy celosa de su intimidad y miden muy mucho sus pasos para no despertar el interés de la prensa. El duque de Feria y la diseñadora siempre han tenido un destacado perfil público y han copado muchos titulares a lo largo de su romance. Especialmente hace tres lustros, cuando el epicentro de la noticia se centró en el Palacio de Tavera, en Toledo, propiedad de la Casa de Medinaceli, en la que se convirtieron en marido y mujer.

Así celebran Laura Vecino y Rafael Medina su aniversario

El matrimonio ha querido compartir con sus fieles de Instagram el recorrido vital que han realizado juntos. A lo largo de estos 15 años han tenido experiencias únicas que se han quedado grabadas a fuego en su memoria. También los hay que han podido ser inmortalizados con fotografías que se guardan como tesoros. Algunas de ellas las han compartido ahora con todos, para acercarnos un poco más a su intensa historia de amor, que este jueves está de celebración.

“Gracias por estos maravillosos 15 años. ¿La vida contigo es un regalo! ¡Eres el mejor! Te quiero infinito”, le dedicaba la bilbaína al hijo de Naty Abascal, con el que lleva formando equipo desde el año 2000. Después de un ajetreado noviazgo de una década, en el que incluso se dieron idas y venidas, se juraron amor eterno. Una boda multitudinaria que atrajo todas las miradas y de la que ahora se cumplen otros 15 años. En definitiva, un cuarto de siglo juntos que dan para muchos momentos y anécdotas. Como las que resumen a través de un carrusel de fotografías que han hecho las mieles de sus seguidores.