Juan del Val: de su primer trabajo sin tener titulación al premio que le cambia la vida

Juan del Val ha logrado acrecentar su fama y ser conocido más allá de la popularidad que arrastra su mujer. El marido de Nuria Roca ha ido escribiendo su propia historia mientras que sus libros han ido conquistando a cada vez más lectores, como también ganándose el favor de la crítica. De ser uno de los colaboradores más controvertidos de la televisión, se ha desenvuelto muy bien en su faceta literaria, lo que le hace ahora merecedor del Premio Planeta 2025. Un instante que marca un punto de inflexión en su carrera profesional.

La andadura como periodista comenzó de forma discreta, pero pronto comenzó a despertar el interés del público. Sus colaboraciones en ‘El Hormiguero’ marcan de los momentos con mayor repercusión viral, pero antes ya se ganó el favor del público trabajando de periodista. Casi por casualidad, pues fue su pasión por el mundo del toro lo que le llevó a escribir crónicas taurinas sin tener el título de periodista. Aquí perpetuó su buen hacer con la comunicación y comenzó a subir escalones hasta llegar ahora a ser reconocido como uno de los mejores escritores patrios.

Juan del Val durante la entrega del Premio Planeta Miquel Gonzalez Shooting

Juan del Val y su meteórico ascenso

“No aprobé segundo de BUP. Mi único título es la EGB. Este es mi bagaje académico. Fui un adolescente complicado. Me puse a trabajar con 17 años”, reconocía en una entrevista el propio Juan del Val, quien no tenía muy claro cómo encarrilar su vida, hasta que quiso sacar provecho de sus pasiones y aficiones. Pensó en los toros como su tabla de salvación, pues “creía que sabía escribir bien y creía que sabía de toros. Ninguna de esas cosas era cierta”.

Así llamó a todas las redacciones hasta que consiguió trabajo como crítico taurino en ‘El Independiente', que le mantuvo en nómina durante una década. Después se dejó seducir por nuevas fronteras profesionales, que le llevaron a pasar por las redacciones de ‘Clarín’, ‘Radio Nacional de España’, ‘Vía Digital’ o en ‘6Toros6’. Pero también le contrataron como guionista de ‘El Hormiguero’, dado su peculiar forma de entender el humor que tanto atrae al público.

Nuria Roca y Juan del Val en el día de su boda La Sexta

Y también a su mujer. Nuria Roca, de quien se declara enamorado y parece ser recíproco después de 25 años de matrimonio y tres hijos en común. Se conocieron en ‘Waku Waku’, él se enamoró al instante cuando se propuso entrevistarla. Ella se resistía y Juan del Val se lo tomó como un reto. Ahora trabajan codo con codo en varios programas, mientras cosechan sus propios éxitos, como ahora el escritor haberse convertido en el nuevo Premio Planeta.