Lily Collins y su marido, Charlie McDowell, han sido padres por gestación subrogada: las redes estallan

La actriz Lily Collins, hija del músico Phil Collins y de la actriz Jill Tavelman, y su marido, Charlie McDowell, han anunciado en sus redes sociales que acaba de ser padres de una niña nacida por gestación subrogada. La pareja ha compartido una tierna imagen con la recién nacida en la cuna desvelando su nombre, Tove Jane McDowell, bordado en una manta. "Bienvenida al centro de nuestro mundo Tove Jane McDowell. Las palabras nunca expresarán nuestra infinita gratitud por nuestro increíble sustituto y por todos los que nos ayudaron en el camino. Te amamos hasta la luna y de vuelta otra vez...", ha escrito la actriz.

Aunque las felicitaciones no se han hecho esperar, la noticia ha desatado una ola de comentarios por parte de los detractores de este método, habitual en Estados Unidos. La gestación subrogada, mal llamada vientre de alquiler, está prohibida en países como el nuestro. No en Estados Unidos, donde se encuentra debidamente regulada para proteger los derechos tanto de la madre subrogada como de los padres.

Entre las felicitaciones se encuentran las de la diseñadora Donatella Versace o la actriz Sarah Hyland. "Enhorabuena", "Que noticia tan bonita", y "Qué felices estamos por vosotros", son algunos de los comentarios más repetidos. Pero muchos usuarios han aprovechado para criticar a la actriz y al director de cine por haber recurrido a esta técnica para cumplir su sueño de paternidad.

El director de cine, de 41 años, ha respondido tajante. "Con respecto a los mensajes poco amables sobre la madre de alquiler y nuestro camino para tener un bebé, está bien no ser un experto en gestación subrogada. Está bien no saber por qué alguien podría necesitar un sustituto para tener un hijo. Está bien no saber las motivaciones de un sustituto, independientemente de lo que asumas".

Y concluye: "Está bien pasar menos tiempo lanzando palabras de odio al mundo, especialmente en lo que se refiere a una hermosa niña que ha traído mucho amor a la vida de la gente. Eso es todo por ahora porque acaba de cagar y necesito cambiarle el pañal".

La llegada de la pequeña culmina la historia de amor que la popular protagonista de "Emily en París" y el director de cine iniciaron en 2019. Desde entonces, han rodado juntos dos proyectos de ficción, "Windfall" (2022) y "Gilded Rage" (2020). Contrajeron matrimonio en 2021 en una ceremonia romántica que tuvo lugar en Dunton Hot Springs (Colorado), un pueblo minero abandonado del siglo XIX y reconvertido en un resort de lujo en medio del bosque. "Oficialmente somos el 'para siempre' del otro. Te quiero", declaró Collins.