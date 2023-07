Mabel Lozano, premiada por la Academia de Cine: "Estoy preparando un corto sobre el cáncer de mama, basado en mi propia experiencia"

La cineasta más solidaria de España, Mabel Lozano, vivió uno de los momentos más emotivos de su existencia cuando recibió la semana pasada en la Academia de Cine el prestigioso Premio Pilar Bardem- Cine, Ayuda y Solidaridad, que pone en valor acciones humanitarias. "Para mi es un orgullo que me premien mis propios compañeros de la Academia, que piensen que me merezco un reconocimiento tan importante. Además, Pilar Bardem era una mujer muy comprometida, y por ese lado es como si me concedieran un doble galardón. Me siento muy contenta, felicísima..."

Y se encuentra inmersa en un documental muy solidario.

Es apasionante. Un cortometraje en animación sobre el cáncer de mama, basado en mi propia experiencia, porque ya sabes que yo sufrí esa enfermedad. Todo está contado en primera persona. En clave de humor, sin dramatismos. Y en cuanto lo termine me iré de vacaciones con mi marido y mis hijos.

Ya les toca disfrutar juntos...

Pues si, porque me paso la vida trabajando, igual que mi marido. Nos vamos a descansar a Galicia, a desconectar de todo. Lo estamos deseando. Mis mellizos ya tienen 21 años, el chico estudia una ingeniería y su hermana Publicidad.

Su esposo Eduardo es productor, pero nunca trabajan en los mismos proyectos cinematográficos.

No, cada uno trabaja en su parcela. El produce películas y yo documentales. Nos movemos en el mismo campo pero en historias diferentes. Es maravilloso: que tengamos nuestras propias parcelas. Me gusta mucho la labor de mi marido en el cine de entretenimiento, y a él mis documentales de compromiso social. Nos admiramos mucho el uno al otro, pero sabemos diferenciar el trabajo de cada uno.

¿Cuánto tiempo llevan como pareja?

Veintisiete años, toda una vida. Y el balance es totalmente positivo.

¿Ha vivido alguna crisis sentimental?

Como ocurre en todas las parejas han existido momentos buenos, malos, mejores o peores, pero lo importante es que hemos ido creciendo juntos, yendo de la mano… Ahora mismo no me imagino la vida sin mi esposo Eduardo.