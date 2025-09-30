Isabel Pantoja no está sola: la inesperada defensa de un fiel amigo

Isabel Pantojano está en su mejor momento, aunque lleva ya muchos años transitando sus propios infiernos. A sus problemas con sus hijos, con los que rompió lazos y de los que no quiere oír ni hablar, se le suman reveses profesionales. Sus aspiraciones artísticas se han visto resentida y parece que el público patrio no respalda sus iniciativas, lo que profundiza aún más en su delicada situación económica. No encuentra cómo hacer frente a sus deudas y el trabajo no parece una opción suficiente para tapar tan ingentes agujeros. De ahí que haya decidido dejar Madrid e iniciar una nueva vida más allá de nuestras fronteras.

Ha fijado su atención en República Dominicana, como así llevaba meses rumoreándose, a pesar de las risas y mofas de su sobrina Anabel cuando le preguntaban al respecto. La tonadillera quiere comenzar una nueva vida, siendo su hermano Agustín su principal aliado. A lo largo de los años ha ido perdiendo confidentes y aliados, aunque también los hay que se niegan a soltarle la mano. Es el caso del músico Luis Cobos, que ha vuelto a sacar la cara por ella ahora que plantea el inicio de su mudanza dominicana.

Luis Cobos, incondicional con Isabel Pantoja

Son muchas las amistades que la cantante ha dejado atrás en el camino. En su empeño de buscar la estabilidad en su vida y alejarse de las polémicas que le han rodeado, no le ha quedado más remedio que despedirse de amigas como Raquel Bollo o Chelo García Cortés, entre muchas otras. Pero hay quien jamás le ha soltado la mano. Amigos incondicionales que no desean minutos de gloria a su costa y que tan solo velan por ella, prestándole consuelo cuando lo necesita y celebrando junto a ella cuando también hay ocasiones para sonreír.

Este es el caso de Luis Cobos. El afamado músico y director de orquesta se ha puesto frente a las cámaras en un acto público, donde el nombre de su amiga ha vuelto a salir en la conversación. Él no ha dudado en dejar constancia de la admiración que siente por ella, no solo como artista, sino también especialmente como persona: “Le tengo muchísimo cariño. Conozco a la persona y ser intrínseco que hay dentro del personaje y me da pena. Es muy buena artista y buena persona. Las cosas que le pasen es un accidente. Yo sigo queriendo a la persona y gran artista que es”.

Luis Cobos subraya que su relación con Isabel Pantoja sigue siendo fluida. No se ha resentido por el paso del tiempo y tampoco por las polémicas que le han rodeado estos últimos años. Tampoco por sus problemas con la justicia o por cómo otros amigos han señalado sentirse víctimas de ella en lo económico y lo emocional. No es su caso, él no tiene nada que recriminarla. “Procuramos no hablar de polémicas entre nosotros. Si me hubiera ocurrido lo que le ha ocurrido a ella, no me encontraría bien. Me abstendré de opinar de sus asuntos personales y familiares”, marca el límite, subrayando su lealtad.