Makoke se enfrenta a su peor momento tras pagar su deuda con Hacienda: “El fondo buitre ha comprado mi casa”

Esta semana arrancaba con muy buenas noticias para una de las colaboradoras de “Así es la Vida”. Tras cuatro años de calvario Makoke por fin ha terminado de solucionar sus deudas con la Agencia Tributaria: “Por fin me han quitado la derivación”, decía este lunes la televisiva. Sin embargo, los problemas no han terminado y ahora tendrá que hacer frente a una nueva posibilidad: perder su casa en “La Finca”.

Según recogían en la revista “Semana”, la ex pareja de Kiko Matamoros habría empezado su mudanza para trasladarse con su novio Gonzalo. Makoke ha reaccionado en directo a esta exclusiva dejando claro que esta “noticia que ha salido es verdad, a medias”. La casa seguiría siendo propiedad suya, pero está metida en un fondo de inversión: “El fondo buitre ha comprado mi casa, pero hay una buena relación, vamos a llegar a un acuerdo y, cuando me vaya, me iré satisfecha”, exponía la televisiva que no perdía ni las fuerzas ni las ganas. “Estoy muy bien, luchando por lo mío. Me ha costado mucho, vengo de pasarlo muy mal económicamente, haciendo Tetris. Culpa de toda esa derivación que tuve, no podía hacer frente a los pagos, pero está todo hablado. Tengo mi casa, estoy luchando por seguir con ella y yo estoy allí”, aclaraba añadiendo que vive a medio camino entre su casa y la de su pareja.

Makoke responde a los micrófonos de "Así es la Vida" Mediaset

Lo cierto es que algunas veces es ella quien va a dormir a casa de su novio y otras es al revés, pero ha querido dejar claro que su lujosa residencia en “La Finca” sigue siendo suya y, de hecho, incide en que “No me han desahuciado, ni mucho menos. De hecho, mi hijo y su familia siguen viviendo en esa casa”, decía en el espacio televisivo. Por lo que de esta manera zanja los rumores que apuntaban a una inminente mudanza: “La casa sigue siendo mía, no es así... Ese camión de mudanza no es mío. No sé de dónde ha salido ese camión de mudanza”.