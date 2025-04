Manu Sánchez, sobre su cáncer: "Es mentira, no me opero. Con esto no se juega"

El humorista y presentador Manu Sánchez (Sevilla, 1985) anunció el 30 de mayo de 2023 que padecía cáncer. Desde entonces, ha visibilizado la enfermedad hablando de su proceso con absoluta transparencia. "La noticia que nunca hubiese querido publicar", empezó diciendo en sus redes sociales.

Dos años después, se encuentra en proceso de recuperación y ha vuelto a su cuenta de Instagram para desmentir la última información que se publicó de él con una frase tajante: "No, no me opero". Agradece las muestras de cariño recibidas tras la divulgación de una entrevista que, según dice, jamás llegó a conceder y en la que ponían en su boca que en junio tendría que pasar de nuevo por el quirófano debido a su metástasis.

"No es verdad, no me opero", insiste. "Yo estoy siendo claro y transparente. Tanto que hasta comparto con humor y verdad gran parte el proceso en la nueva obra: Entregamos, en la que me abro de par en par… con la verdad que solo es una. Y con la que me queda una gran gira de llenos y dobletes que disfrutar con ustedes".

Sánchez considera tramposo y sensacionalista convertir en entrevista unas palabras que expresó en la rueda de prensa de la presentación del documental oficial sobre la procesión del Cachorro y la Esperanza en Roma, hace unas semanas. "¿Cómo ha terminado esa respuesta que dice lo que digo en este video en este desagradable día? No lo sé porque nadie me lo ha explicado”, lamenta. "Pero es mentira, no me opero… Con esto no se juega".

Natural de Dos Hermanas, el sevillano, que se autodefine como "un payaso raro", se inició en la televisión muy joven, en Canal Sur, y alcanzó rápidamente popularidad. Con apenas 20 años ya presentaba "De la mano de Manu", al que le siguió "Colgados con Manu”". Es padre de dos hijos, nacidos de su relación con la nutricionista Lorena Sánchez.

Carnavalero y cofrade

El diagnóstico de un cáncer testicular supuso un fuerte impacto emocional, pero afrontó la situación de una manera práctica y positiva. Comparte generosamente el proceso en sus redes sociales aferrándose a la medicina, a su amor a la vida y a sus seres queridos y a esas pequeñas cosas que la componen, como su Betis, el Carnaval de Cádiz o la cofradía de la Oración en el Huerto, de la que es devoto incluso desde "antes de nacer". En sus publicaciones nunca falta una frase de agradecimiento a sus seguidores: "Gracias a quienes no me soltáis".