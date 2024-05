Mar Flores, "encantada" con Alejandra Rubio

El pasado fin de semana, en la terraza de un céntrico restaurante de Madrid, se produjo el encuentro entre Mar Flores y Alejandra Rubio, según desvelaba Amor Romeira, colaboradora de "Fiesta". "Se abrazan, se besan. El encuentro es muy amigable y hay muy buen rollo. Están durante una hora juntos, delante de todo el mundo", detallaba Romeira, añadiendo que no creía que el encuentro fuera casual.

La modelo había acudido al restaurante con amigos y subió a la terraza donde estaba su hijo Carlo Costanzia con su novia, la hija de Terelu Campos. "Es la primera vez que ven a Mar Flores con su hijo después de la polémica, ha habido reconciliación", confesaba. Esta misma tarde, Alejandra Rubio desvelaba cómo fue en realidad.

La colaboradora de televisión contaba este lunes 13 de mayo en "Así es la vida" que coincidieron por casualidad y fue todo "cordial". "Carlo estaba tranquilo. Todo fue normal", decía la hija de Terelu Campos. Los medios que captaron el momento aseguran que Mar Flores afirmó que "está encantada, mi hijo está muy contento".

"Yo los he conocido, me ha encantado verlos, están muy felices, no hay más que decir" aseguraba Mar Flores sin entrar en más detalles.