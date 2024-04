María del Monte, en tratamiento psicológico por Antonio Tejado, desvela cómo está

María del Monte poco a poco va recuperando la normalidad perdida tras el varapalo que le ha propinado su sobrino, Antonio Tejado. La cantante no se podría imaginar que éste sería detenido acusado de su supuesta implicación en el robo millonario que sufrió en su casa en agosto del pasado año en su casa de Sevilla. Mientras que fuese yerno de Rosa Benito aguarda la celebración del juicio en prisión, la artista ha comenzado a dar conciertos y también a conceder entrevistas, pues no puede encerrarse en su hogar apenándose de lo sucedido, sin saber a ciencia cierta qué hay de cierto sobre la información que manejan las autoridades policiales y judiciales. Así lo ha hecho al menos al sentarse a charlar animadamente con Bertín Osborne en ‘El show de Bertín’, donde ha puesto su corazón al servicio del público, aunque sin demasiadas ganas de abordar el tema del que todos quieren hablar. Aun así, ha dejado buenas píldoras al respecto.

María del Monte y Bertín Osborne El show de Bertín

La excusa de la entrevista la decía ya desde el inicio el presentador a la hora de invitarla a pasar a plató: “Empieza la Feria de Sevilla y le he pedido el favor a mi amiga del alma para que nos acompañara, porque es la reina de las sevillanas y en un mal momento está con nosotros. Os presento a María del Monte”. Aunque Bertín ya desde el principio hacía alusión al delicado momento que atravesaba su invitada al tener la sospecha de que Antonio Tejado podría ser el autor intelectual del asalto a su hogar, la artista ha sabido hacer malabares para no abordar de lleno el tema y, sobre todo, no poner en su boca el nombre de su sobrino. Aun así, no le ha quedado más remedio que hacer alusión al tema, dado que ha explicado cómo se encuentra anímicamente ahora que comienza la fiesta grande de la capital hispalense, de la que ella es una enamorada confesa.

“Agradezco que estés aquí en este momento un poco complicado”, abordaba Bertín Osborne el tema de forma sutil, a lo que ella le devolvía el revés con la misma elegancia: “Es complicado tanto para ti como para mí, de esto algo bueno saldrá. Con los años se aprende tanto… Se aprende tanto que sé que verdaderamente lo más importante del mundo es la salud. Si quisiera comprar un día de vida con todo el dinero del mundo no podría, cuando tienes el privilegio de estar sano… Estoy bien sin entrar en detalles, en la vida hay que arrancar, hay que vivir y la vida te da sorpresas. Pero si hay salud, ves que todo lo demás tiene arreglo. He tenido la experiencia de ver cómo personas muy importantes para mí se iban y no podía hacer nada, después de eso ahora todo está por debajo, la nota de corte está ya baja”, respondía de carrerilla, en un discurso que quizá se llevaba pensado para no caer en errores que avivasen la polémica a su alrededor.

María del Monte El show de Bertín

María del Monte no quiere refugiarse en el dolor que ahora experimenta por la fea acusación que pesa sobre Antonio Tejado y su complicado horizonte judicial. De ahí que se niegue a sí misma a regodearse en la pena: “Yo creo que no soy digna de lástima, mucha gente estará mucho peor que nosotros, no tenemos derecho a quejarnos. Escuché una vez una frase extraordinaria, que se me quedó, decía ‘no mires lo que no tienes, mira lo que tienes y verás cuánto te sobra’. De todo se sale en la vida, teniendo salud y buenos amigos”. Y aunque parecía que la cantante pasaba de puntillas por la cuestión de su sobrino, al final hizo una clara referencia al proceso judicial del que todo el mundo habla: “Todo este tema está donde tiene que estar y no hay más”, sentenciaba.

Bertín Osborne trató de sonsacar más a la cantante en busca de un titular jugoso, reconociendo que ella siempre ha sido “muy confiada”. Ella no lo tiene tan claro: “No, no. En absoluto. Las cosas que pasan es porque tienen que pasar. Es muy fácil averiguar todo cuando ya ha pasado, a la cabeza le he dado muchas vueltas y no es bueno para mí, no hay que pensar tanto. Hay cosas que te tienes que tomar con tiempo, sigo viviendo en el mismo sitio, me han quitado cosas, pero no me pueden quitar la vida, no puedo perderme a mí, es lo más importante que tengo”. Algo para lo que ha necesitado ayuda: “Poco a poco, no hay que escatimar, tenemos una cultura reacia a pedir ayuda a los profesionales, y yo ahí no escatimo. Lo he hecho. Zapatero a tus zapatos. Hay personas que te ayudan y esa ayuda hay que pedirla cuando se necesita. Me está sirviendo”, zanja muy sincera.

Además, María del Monte ha querido agradecer cómo la prensa está tratando el caso de Antonio Tejado y, sobre todo, solidarizándose con su dolor: “Siempre he tenido la ventaja de tener la fortuna de sentirme una persona querida, el calor de la gente me llega y ese cariño me sirve para vivir. La prensa me trata bien y es una satisfacción y un orgullo ver que ese respeto es mutuo y que permanece pase lo que pase, porque en el fondo dices, cuando esto ocurre algo habré hecho bien. En la vida hay cosas que nunca te pueden servir como satisfacción, lo importante es saber que todo esconde una lección. Dame tiempo para aprenderla”, confiesa, tratando de encontrar el lado positivo a una situación de lo más negativa.