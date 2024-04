María del Monte recupera la alegría en su querida Feria de Abril: “No se os olvide que yo canto sevillanas”

Han sido contadas las ocasiones en las queMaría del Monte y su mujer Inmaculada Casal se dejaban ver después de que comenzara la investigación de Antonio Tejado, pero nunca se había visto a la pareja tan alegre a pesar de los recientes hechos. Fue en la Semana Santa de Sevilla cuando a la cantante se le intuía un mejor humor, pero nada comparado con el tiempo de desconexión que ha pasado en su querida Feria de Abril.

Este lunes el matrimonio se dejaba ver en la caseta de El Turronero para dejar a un lado los problemas y compartir tiempo de calidad con sus amigos. Arropadas por el cariño de sus amigos más cercanos la cantante ha querido mostrar que “vamos para adelante” y que de ninguna de las maneras se olvidarían de esta cita tan importante: “Pues nada, aquí a pasar la tarde con los amigos y a disfrutar un poco de la feria, ¿no? No se os olvide que yo canto sevillanas”, señalaba a la prensa dando su mejor faceta.

Por estas fechas Sevilla se llena de un color especial, y así lo ha querido compartir María del Monte con un rebujito con sus amigos Fran Rivera y Lourdes Montes, que lucía un espectacular vestido de flamenca. Acto seguido se les han unido Paz Padilla y su hija Anna Ferrer, la cual no ha parado en los últimos días de generar suspense ante su elección para la Feria de Sevilla. Ambas se han decantado por un completo: vestido con volantes, flor, abanico y el indispensable mantón de manila.

El estado de María del Monte

La artista fue víctima de un robo el pasado mes de agosto en su casa de Sevilla. María del Monte se encontraba en el interior de la residencia junto a su mujer cuando cinco encapuchados las asaltaron de manera violenta y acabaron haciéndose con un botín valorado en 700.000 euros, entre dinero en efectivo y objetos de valor. Durante los siguientes meses la pareja se alejó del foco mediático, hasta que el pasado febrero la investigación policial acabó con la detención de tres sospechosos, uno de ellos el propio sobrino de la cantante, Antonio Tejado, que fue acusado de ser el “autor intelectual”.

A raíz de estos hechos se pudo ver a una María del Monte totalmente sumida en la tristeza y la pena. Sus más cercanos se llegaron a preocupar mucho por su estado, pero su buena actitud y el tiempo han conseguido que vuelva a mirar hacia delante. “Me han quitado cosas, pero no quiero que me quiten la vida”, dijo en el programa de su buen amigo Bertín Osborne. “Estoy bien, sin entrar en detalles. En la vida hay que arrancar, hay que vivir. Sobre todo cuando tienes salud ves que todo lo demás tiene arreglo. Yo tuve la desventaja de ver cómo se me iba gente a la que quería y no podía hacer nada, y todo lo demás ya está por debajo. La nota de corte está más bajita”, concluía.