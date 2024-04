Paz Padilla se convierte en toda una princesa con este vestido de lo más romántico para presentar su nuevo libro

Paz Padilla acaba de presentar su nuevo libro en Madrid, con el apoyo de su hija Anna Padilla, y con un vestido al más puro estilo princesa de la firma Pinko. 'Madre!' es el nuevo libro de la humorista, que salió a la venta el pasado 3 de abril, y como su nombre indica, va dedicado a la vida de su progenitora. En su nueva obra, la gaditana afirma que si existe un amor incondicional, ese es el de una madre, "que están para lo bueno y para lo malo". "Conocen nuestros secretos, nos escuchan y saben cuándo se necesita un abrazo, una risa o el mejor consejo. Aunque lo den de aquella manera", se detalla en la sinopsis. Así, tras el fenómeno editorial de El humor de mi vida, Paz Padilla vuelve a intentar tocar el corazón de sus lectores con un libro dedicado a Lola, su madre, y describiendo con maestría el acompañamiento, la compasión, el amor y el humor; las herramientas que les han guiado ante los reveses de la vida. Y para esta presentación en Madrid esta mañana de martes, Paz Padilla ha lucido como toda una princesa con este vestido marrón de corte princesa que ya vimos lucir a una influencer en los Premios Ídolo. O lo que es lo mismo, un diseño perfecto a cualquier edad.

Porque si la tendencia coquette y más romántica está muy de moda, este vestido de Paz Padilla es todo lo que necesitamos para nuestros eventos de primavera y verano. La estética coquette vuelve a surgir como una de las aesthetics más relevantes, esta por todas partes e inunda las redes sociales. Si eres de las que aún no ha caído en esta moda, vas a cambiar de idea cuando veas el look de Paz Padilla. Porque siempre arriesga y juega con la moda, y es inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena. Y ella lo ha hecho con este vestido marrón de la firma Pinko.

Paz Padilla en la presentación de su libro. Gtres

Un vestido que cuesta 575 euros en la web de la firma italiana. Un diseño midi elegante sin mangas de tafetán con corpiño con tirantes y escote ligeramente cuadrado tanto por delante como por detrás y falda voluminosa de línea evasé con grandes pliegues.