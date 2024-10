María del Monte, rotunda: "Si Isa Pantoja me necesita, aquí me tiene"

Los últimos rumores apuntan a que Isa Pantoja y su madrina de bautizo, María del Monte, podrían haber tenido una larga conversación telefónica tras conocerse el “infierno” vivido por la primera en su infancia y adolescencia en la finca de su madre, Isabel Pantoja.

La cantante se ha posicionado totalmente al lado de su ahijada y asegura que “si Isa me necesita, ya sabe que aquí me tiene para lo que haga falta”. De este modo, María intenta recuperar una relación inactiva durante años.

Sabemos que Isa, según nos cuenta una fuente de su entorno, “ha recibido con emoción las palabras de su madrina y está dispuesta a mantener con ella la relación que, por las circunstancias, no han mantenido durante años. María ha confesado que quiere mucho y siempre querrá a Isa. El sentimiento es mutuo, porque cuando María tenía una estrecha amistad con Isabel Pantoja, demostraba un gran cariño hacia la niña, eso está muy claro”.

Un miembro del equipo del talent show coplero “La bien cantá”, en el que María trabaja como jurado, escuchaba esta misma semana a la artista “quejarse amargamente de la situación desvelada por su ahijada en 'De viernes', no entiende la actitud de la que fuera su gran amiga, Isabel Pantoja, con su hija. Ella quiere mucho a Isa, siempre nos habla muy bien de ella y, a pesar de que en los últimos años no han tenido relación, le duele todo lo que pueda hacerle daño a la que ella llama su niña”.

Isa Pantoja De viernes

Por otro lado, desde la parte contraria, o sea, la de Isabel Pantoja, nos cuentan que “Isabel está muy molesta con toda esta historia, no entiende por qué su hija ha reaccionado ahora de esta forma, atacando a su propia familia. Esto no beneficia para nada un reencuentro entre las dos en el futuro”.

Pero tenemos que recordar que la tonadillera no tiene la menor relación, no solamente con Isa, sino también con su hijo Kiko. En este aspecto, el cisma familiar viene de lejos y no de ahora.