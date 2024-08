María del Monte tira del humor negro en uno de sus conciertos para hablar del traumático robo que sufrió

El 24 agosto de 2023, María del Monte e Inmaculada Casal vivieron una noche que difícilmente caerá en el olvido: la pareja fue víctima de un robo violento en su propia casa, con Antonio Tejado, sobrino de la artista, como presunto autor intelectual.

Pese a que ambas presentan graves secuelas psicológicas, María del Monte ha decidido emplear la ironía y tomarse con humor este episodio en uno de sus conciertos en Málaga: durante el show, al que también asistió Casal, la cantante se quitó su reloj y llamó a una amiga para que se lo guardase en el camerino, para exclamar después entre risas: "Toma Cristina, que se me ha olvidado quitarme el reloj. ¡Para uno que me queda!" Con estas palabras, hizo una clara referencia al robo en el que le sustrajeron su colección de relojes de alta gama. "En la vida hay que tomarse las cosas como vengan, pensar que hay que aceptarlas y no luchar contra ellas", le transmitió la cantante a su público.

Además, la tonadillera quiso compartió un simpático comentario de una malagueña que escuchó en el informativo antes del concierto: "Estaba viendo las noticias y había alguien de Málaga que le habían quemado el coche. A esta mujer le han preguntado '¿y el seguro qué es lo que le va a dar?'. Y ha dicho ella 'el pésame'", bromeó, cosechando el aplauso de los asistentes, a los que a continuación animó a que "aparcasen todos sus problemas para divertirnos un ratito y pasarlo bien". Al recital que impartió, también acudió Toñi Moreno, íntima amiga de la cantante, y además subió al escenario.

Antonio Tejado, en libertad provisional

María del Monte, como bien ha demostrado continúa con su rutina, al igual que Tejado, quien se encuentra en libertad provisional desde mayo después de pasar 3 meses en prisión preventiva. Actualmente, el excolaborador de Mediaset se encuentra a la espera del juicio que determinará si fue el autor intelectual del atraco, tal y como sostiene la Fiscalía. Este proceso se ha retrasado y parece ser que no tendrá lugar previsiblemente hasta la primavera de 2025. La cantante, no ha querido hacer ninguna declaración a los medios de comunicación respecto a su sobrino.