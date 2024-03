El marido de Carmen Borrego, indignado con Alessandro Lequio

El ataque de Alessandro Lequio contra Carmen Borrego por su desafortunada aventura en “Supervivientes”, ha caído muy mal en el seno de la familia de la hija menor de María Teresa Campos, sobre todo en su marido y defensor en plato, José Carlos Bernal, y en su hermana Terelu. El italiano se explayó a gusto con la concursante del reality, manifestando que “como se dice coloquialmente, a Carmen le falta mili. Su desmayo en la isla no es como consecuencia del cansancio o el hambre, sino que se podría definir como caprichos o existencial”. Para enturbiar más las cosas añadió que “lo que realmente quiere es regresar cuando antes a España, y no le importaría que fuese como motivo de repatriación médica. Así encuentra una justificación”.

Alessandro Lequio Vamos a ver



Una fuente cercana a José Carlos revela a nuestro periódico que “está muy enfadado con Lequio, no entiende ese ataque tan absurdo, y más cuando es compañero de plato de su esposa”. Bernal se siente mal con este tipo de situaciones tan embarazosas. La misma fuente nos recuerda que “no quería sentarse en el plató para defender a Carmen, no le gusta convertirse en personaje mediático, pero su mujer le rogó que se prestara a esa labor, tras recibir un no por respuesta de su hija Carmen, que era quien, en principio fue elegida por la Borrego para defenderla.



Tampoco, según nos cuentan, le ha sentado bien la actitud de Alessandro a la hermana de Carmen, a Terelu Campos, quien ha transmitido a su entorno su malestar por las palabras del colaborador de Telecinco. Es más, los hijos de la concursante, José María y Carmen, también se sienten dolidos por este ataque inesperado contra su madre. Unos y otros piden un voto de confianza hacia esta, para que se acostumbre a su estancia en Honduras.