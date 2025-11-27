Antonia Dell'Atte, emocionada, agradece públicamente el apoyo de su hijo Clemente: "Tu sensibilidad, como siempre, sofisticada"

El despido de Alessandro Lequio de Mediaset continúa dando de qué hablar una semana después de su cese. Mientras el conde italiano continúa en silencio, su esposa, María Palacios, ha salido en defensa del padre de su hija en la revista "¡Hola!". Según la comunicadora, están viviendo estos días "con preocupación, rabia y una sensación de que se nos ha colocado en una posición injusta y estigmatizante a toda la familia y, por supuesto, a nuestra hija, que ayer ya nos estaba preguntando qué significa la palabra maltratador".

Palacios insiste en la inocencia de Lequio tras el testimonio de Antonia Dell'Atte. "Yo no hablo desde el rencor ni desde la venganza. Hablo desde la vida compartida, desde la experiencia diaria, desde la libertad de una mujer que jamás ha sentido miedo en su propia casa. Yo no soy víctima, ni mucho menos cómplice. Soy una mujer libre, independiente y muy amada. La verdad no debería depender de quién grita más fuerte, sino de quién vive lo que dice. Y yo lo vivo. Cada día. Cada año. Cada momento de estos 26 años en los que jamás hubo sombra de violencia", declara.

El mensaje de Clemente

Tras la entrevista de la mujer de su padre, Clemente, hijo mayor de Alessandro y Antonia, reaparecía en redes mostrando públicamente su apoyo a su madre. "La vida siempre te devuelve lo que siembras. Siembra el bien, y el bien te encontrará; siembra el mal, y volverá igual. Nadie puede escapar al karma", escribió el joven.

La modelo, agradecida por las palabras de Clemente, le ha devuelto el agradecimiento en su perfil reposteando la publicación. "Clemente, tu sensibilidad, como siempre sofisticada... Me ha gustado y lo he repostado. Esta es la canción que yo te cantaba y dedicada a ti", ha escrito junto a la canción de "El cuidado" de Franco Battiato.

Acciones legales

Según "Mamarazzis", Antonia Dell'Atte estaría pensando en tomar aacciones legales contra María Palacios y la revista "¡Hola!" por su entrevista. "Igual que ha demandado a Ana Obregón por poner en duda su documento, va a denunciar a María y a la revista por lo mismo", revelaba la periodista Laura Fa.