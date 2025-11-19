Última hora del estado de salud de Marina Romero, nuera de Makoke: "Son cosas muy delicadas"

Fue a mediados del mes de agosto cuando Makoke anunció que su boda con Gonzalo, programada para septiembre de este año en Ibiza, se aplazaba por motivos de salud de un familiar. "Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda es únicamente de salud de un familiar muy cercano, pido respeto máximo, ya que lo estamos pasando muy mal. Con mi futuro marido estamos más unidos que nunca y está a mi lado. Pido Respeto, por favor", explicaba en un breve comunicado.

Un mes después, Marina Romero, nuera de Makoke, hacía pública su enfermedad en redes con una emotiva carta y una fotografía desde el hospital. Desde agosto, toda la familia de Javier Tudela se ha volcado con la influencer y ahora, Anita Matamoros, su cuñada, ha actualizado su estado de salud.

Arropada por los suyos en Navidad

Tal y como ha desvelado la hija de Makoke, Marina Romero pasará la Navidad "en familia, completamente importante. Y bueno, más en los últimos meses que no han sido del todo fáciles". "Marina está refugiándose, no, disfrutando del tiempo en sus hijos, en mi hermano, bueno, en su familia, en sus amigos, en nuestra gente... que al final es lo más importante", ha confesado Anita Matamoros sobre el momento que atraviesa su cuñada.

Anita Matamoros da la última hora sobre su cuñada Marina Romero: "Con este tipo de cosas te das cuenta..." Europa Press

La influencer, aunque ha revelado que Marina "está bien", no ha querido entrar en más detalles "porque son cosas muy delicadas y no creo que nadie tenga que hablar por nadie". "Pero ya te digo, está disfrutando de los momentos en familia, que al final son muy importantes. Cuando te enfrentas a problemas, es donde hay que estar, donde hay que tener la cabeza. Con este tipo de cosas te das cuenta que no necesitamos motivos para celebrar y para estar juntos. Así que la Navidad y un viernes cualquiera y un miércoles también", ha expresado emocionada Matamoros.

Nuevos proyectos

Tal y como desveló Makoke, Javier y Marina se encuentran inmersos en un nuevo proyecto gastronómica en el Mercado de Aravaca "Marina no para de trabajar y están muy ilusionados. Tienen que trabajar, da gusto verlos. Marina de verdad es una jabata, no para", explicó orgullosa la televisiva hace unas semanas en "Fiesta".