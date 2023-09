Marta Riesco no se corta y habla así de claro de Olga Moreno: “Me aburre muchísimo”

Si por algo es conocida Marta Riesco es por no morderse la lengua. La periodista no ha tenido reparos a la hora de airear detalles sobre su traumática ruptura con Antonio David Flores, un hombre del que estuvo profundamente enamorada y del que ahora no quiere saber nada. “No tengo con él ningún contacto, cero. Lo nuestro está roto por completo, completísimo”, dice sobre los rumores que apuntaban a un supuesto acercamiento entre ellos: “Es totalmente falso, falsísimo. No entiendo a la gente, las cosas que se inventan, es falso”.

Eso sí, haciendo gala de su habitual tono mordaz, Riesco se queja de que tanto él como parte de su familia “cada cierto tiempo me buscan las cosquillas y dicen vamos a hacer saltar a Marta”, pero asegura que se encuentra en un momento “zen” y que nada la hará volver a caer en un nuevo enfrentamiento.

Sin embargo, se muestra de lo más crítica con Olga Moreno a raíz del reportaje que protagonizó en una revista del corazón junto a Agustín Etienne, su representante y el hombre con el que empezó a salir tras divorciarse de Antonio David. “No me leí nada, me aburre muchísimo ese tema, pero no me ha sorprendido. Aquí es clin, clin, clin”, comenta Riesco, insinuando que la empresaria andaluza solo busca rentabilizar su vida personal.

Marta Riesco desmiente tajantemente los rumores de reconciliación con Antonio David Flores EUROPAPRESS

De hecho, parece recriminar a Olga Moreno que no trabaje, aunque lo cierto es que la ex de Antonio David y madre de una de sus hijos regenta una tienda de ropa en Málaga. “Hacen bien, en vez de trabajar, en vez de levantarse, que facturen y que se lo sigan pagando”, dice Marta con retintín.

Por último, la periodista recalca que ya nada tiene que ver con el clan Flores y que no mira al pasado: “Bastante tengo con mi vida ya, que sean todos felices y yo ya es un pasado pisado, que se arreglen ellos que yo ya no formo parte de esas vidas”.

Sobre sus planes de ser madre en el futuro, Riesco ha confirmado que ha congelado sus óvulos, aunque en este momento no tenga pensado quedarse embarazada: “No estoy embarazada, me los voy a congelar para tenerlos ahí porque me lo dijo Ana Rosa y Lara Álvarez y les he hecho caso. Ya pensándolo digo 'me los voy a congelar' porque viendo cómo está el mercado... para pasarlo bien está bien pero para otras cosas está muy mal”.