El "topo" de Isabel Pantoja revela el paradero del dinero de Julián Muñoz

Isabel Pantoja tiene muchos problemas, tanto dentro como fuera de Cantora. Tras la reciente entrevista de su hija en "De Viernes", quien no dudó en dejarla en evidencia en el programa nocturno de Telecinco delante de los miles de espectadores del espacio de Mediaset, la tonadillera sufrió otro revés informativo en "Espejo Público", gracias a las informaciones reveladas por el "topo" de Cantora sobre el paradero del dinero que la cantante recibió del exalcalde de Marbella, ya fallecido Julián Muñoz, además de describir al hermano de Isabel, el tío Agustín, como el villano de toda esta historia.

Agujeros en Cantora

El "topo", que mantuvo su identidad en secreto durante toda la conexión en el magacín matutino de Atresmedia que presenta Susanna Griso, no tuvo reparo en contar uno de los grandes secretos de la vida de Isabel. ¿Qué está haciendo con el dinero que recibió de su expareja Julián Muñoz? ¿Cuál es su paradero? Una revelación que deja a cuadros la situación de la tonadillera. "Ha habido mucho sobre. Ella, como no tuviera 20 o 30.000 euros encima, no era feliz. El dinero que ella recibió de Julián Muñoz lo tiene muy camuflado", espetaba así el confidente de Cantora, que aseguraba que el dinero procedía de actividades ilegales por las cuales Julián Muñoz cumplió condena.

No solo el paradero del dinero ha sido revelado en el programa que lidera la maestra de ceremonias matutina de Antena 3, ya que el mismo confidente ha compartido una dura opinión sobre Agustín Pantoja, el hermano de la famosa tonadillera, calificándolo como "el ser más malo que puede haber en la Tierra". Según esta fuente, Agustín prioriza el dinero sobre cualquier otra cosa, incluso por encima de su propia salud. Además, comenta que cada vez que Agustín realiza un viaje, regresa con más maletas de las que llevó, lo que levanta sospechas sobre el origen de su dinero. A pesar del valor de propiedades como Cantora, sus casas en Sevilla, el garaje y la casa en El Rocío, junto con las deudas millonarias, el confidente insinúa que podrían estar obteniendo dinero de manera cuestionable.