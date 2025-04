Meghan Markle arrasa con su marca As Ever: mermeladas ecológicas agotadas en menos de una hora

Meghan Markle sigue demostrando que, a su manera, es una marca poderosa. En esta nueva etapa como empresaria, la duquesa de Sussex ha logrado algo que pocos pueden decir: ha vendido "todas" sus mermeladas ecológicas en "menos de una hora". Este impresionante arranque de su marca As Ever ha sorprendido a más de uno, sobre todo al ver cómo el universo de los productos ecológicos y sostenibles ha encajado a la perfección con su estilo de vida.

Sentada en su huerto, mientras recoge acelgas frescas, Meghan no solo comparte su pasión por la cocina, sino también su entusiasmo por la vida saludable y la sostenibilidad, a pesar de que ayer trascendiera que la duquesa tira de alimentos ultraprocesados como nuggets y hamburguesas vegetarianas para alimentar a sus hijos. En sus redes, declaró emocionada: "Puede que nuestros estantes estén vacíos, ¡pero mi corazón está lleno! Se agotaron en menos de una hora y no tengo palabras para agradecerles... Por celebrar, comprar, compartir y creer. Esto es solo el comienzo".

La imagen serena de la duquesa

El look de Meghan en sus publicaciones, con su característico top blanco y pantalón básico, no es casualidad. La estética de su marca, que refleja paz y energía positiva, se traduce también en su imagen personal. En sus vídeos, donde muestra recetas y consejos para el hogar, predomina una paleta de colores suaves, entre blancos y beige, que refuerzan la imagen serena y acogedora que la esposa del príncipe Harry desea proyectar.

Story en el perfil de Nacho Figueras, amigo de Meghan Markle y Harry Instagram

Una de las imágenes más entrañables de su último vídeo es cuando Meghan invita a su madre, Doria Ragland, a la cocina. Juntas, crean un dulce que la duquesa bautiza como "Chantilly Lili", en honor a la menor de sus hijos, Lilibet. "Tan tan bueno y tan especial y dulce como ella", dice Meghan con una sonrisa llena de amor materno.

Meghan Markle, durante su nuevo programa en Netflix Netflix

Este éxito de As Ever ha coincidido con el estreno de su docuserie With Love, Meghan, en Netflix, donde la duquesa ofrece un catálogo de trucos, recetas y objetos para el hogar. En la serie, la exactriz de "Suits" ha demostrado ser una experta en cuidar su imagen, y el público ha respondido con entusiasmo: los looks que luce en la plataforma se agotaron en redes sociales en tiempo récord. Según "Page Six", citando a "Wall Street Journal", la camiseta que Meghan llevó en uno de los episodios se agotó en "24 horas".

Moda y belleza

El éxito de Meghan como influencer de moda y hogar no termina ahí. Aprovechando su creciente popularidad, la cuñada de Kate Middleton ha lanzado dos tiendas en ShopMy: una de moda y otra de belleza, donde ofrece productos que ella misma utiliza. En cada venta, Meghan especifica que algunas de ellas generan comisiones, mostrando su astucia empresarial. Sin duda, la duquesa ha encontrado un camino próspero, donde la sostenibilidad, la moda y el bienestar se entrelazan con su exitosa imagen pública.