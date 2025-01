Merchi, la madre de Anabel Pantoja, habla fuera de cámaras: “Es una situación desesperante”

Anabel Pantoja está atravesando los días más angustiosos de su vida, con su hija ingresada desde el pasado viernes 10 de enero. La pequeña Alma se encuentra en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria en la Unidad de Medicina Intensiva, mientras a pocos metros aguarda su familia novedades. La sobrina de Isabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, no se han separado de ella en ningún momento, emplazando su vida en el centro de salud. Hasta allí se ha desplazado toda la familia, incluso los miembros más mediáticos del clan, que han hecho lo posible para no cruzar sus caminos. Pero quien ha estado en todo momento al pie del cañón es Merchi, la madre de la influencer, que ya dejó Sevilla semanas antes del nacimiento de su nieta para facilitarle la vida a su hija. Iba a ser una pieza importante también después de su nacimiento, pero no sabía hasta qué punto iba a ser necesaria su presencia y apoyo incondicional.

El emocionado abrazo de Merchi, la madre de Anabel Pantoja, con un familiar a las puertas del hospital Europa Press

La madre de Anabel Pantoja acude cada día religiosamente al hospital a comprobar personalmente cómo está su hija y ver si hay novedades en cuanto a su nieta. Sus llegadas son fugaces, igual que sus salidas, dejando muy poco margen para poder atender a las preguntas de los reporteros que se han instalado a las puertas del centro de salud infantil. Sí que se le ha podido ver haciendo descansos en las inmediaciones, paseando un poco mientras respira aire fresco, para volver rápidamente al interior. Es en uno de estos instantes fugaces en los que ha tenido ocasión de realizar una inesperada declaración. Tan inesperada, que no ha podido quedar reflejada en cámara, pero que realizaba a los periodistas que se han preocupado por la evolución de su nieta y le han dado ánimos para continuar con su particular batalla.

“Ella nos pedía que necesitaba un momento para desconectar”, aseguraba Arnau Martínez, reportero de ‘Espejo Público’ desplazado al hospital de Gran Canaria. Pero Merchi se relajaba cuando las cámaras no la apuntaban, lo que dio oportunidad a que el periodista pudiese hablar brevemente con ella: “Fuera de cámaras nos decía que es una situación desesperante. También que les habían transmitido que tenían que ser optimistas e iban a seguir así”, desvelan en el programa de Antena 3. No obstante, no negaba que la situación estaba siendo “muy dura”, que la espera se les está haciendo interminable, aunque el tiempo corre a su favor y el hecho de que no haya habido una involución se ha tomado como una buena noticia. Los médicos piden que no se pierda la esperanza y todos están rezando por un milagro.

Merchi Bernal, madre de Anabel Pantoja, y Amor Romeira en la puerta del hospital Gtres

Unas palabras furtivas, pues desde el primer momento la familia se ha blindado y no desea desvelar el motivo por el que la pequeña se encuentra hospitalizada, más allá de recalcar que continúa “estable dentro de la gravedad”. Algo que Merchi le ha recalcado al citado periodista, que se cuenta a Susanna Griso: “No van a hacer ninguna declaración a medios ni van a emitir un comunicado ni absolutamente nada”, subraya la madre de Anabel Pantoja, que no quiere hablar a los medios, pero que no tuvo reparo en hablar con el periodista fuera de cámaras.