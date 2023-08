Muere Bryan Randall, pareja de Sandra Bullock, a causa del ELA

La actriz Sandra Bullock está pasando uno de los momentos más duros de su vida después de que su pareja, el fotógrafo Bryan Randall, de 57 años, muriese el pasado sábado a causa de la esclerosis lateral aminotrófica o ELA, una enfermedad neurodegenerativa fatal e irreversible. Las neuronas motoras del paciente se van deteriorando cada vez más y dejan de enviar señales a los músculos, lo que hace que estos dejen de funcionar. Esta atrofia afecta a todos los músculos del organismo salvo el corazón y la musculatura que controla la motilidad de los ojos y los esfínteres. Cuando los músculos en la zona torácica dejan de trabajar, se vuelve difícil o imposible respirar.

La pareja había mantenido en privado la enfermedad. Sin embargo, la causa de la muerte fue confirmada a través de un comunicado de su familia dirigido a la revista People, en el que expresaron: “Es con gran tristeza que compartimos que, el 5 de agosto, Bryan Randall falleció en paz después de una batalla de tres años contra ELA”. Además, agradecieron a los médicos y enfermeras que acompañaron a Bryan durante su lucha, y pidieron privacidad para enfrentar este difícil momento: “Bryan decidió desde el principio mantener en privado su viaje con ELA y aquellos de nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para cumplir con su pedido”, agrega el comunicado.

La actriz ganadora del Oscar, Sandra Bullock, junto a su pareja, el fotógrafo Bryan Randall @sandra.bullock.official (Instagram)

La noticia del fallecimiento de Bryan Randall ha conmovido a muchos dentro y fuera de Hollywood, quienes han mandado sus mensajes de apoyo y condolencias a Bullock y la familia de Randall. A ellos también se les han unido compañeros de la industria fotográfica, quienes han lamentado la pérdida de un amigo y un talentoso fotógrafo.

Bullock y Randall se conocieron en el año 2015, cuando la actriz lo contrató para inmortalizar el quinto cumpleaños de su hijo Louis. Ambos parecieron congeniar desde el principio, porque no tardaron demasiado en empezar a vivir juntos en la casa de ella, coincidiendo con la adopción de Laila, la segunda hija de Bullock.

En una entrevista en el año 2021, la actriz describió a Randall como “el amor de su vida”. Sin embargo, nunca llegaron a casarse porque, tal y como Bullock ya explicó en alguna ocasión: “Ya pasé por el proceso de divorcio, pero después encontré al amor de mi vida. Compartimos tres hermosos hijos, dos de ellos son míos y él tiene una hija mayor. Es lo mejor que me ha pasado. No estoy diciendo que las personas deban hacer lo mismo que yo, pero no necesito un papel (estar casada) para ser una pareja y madre devota", dijo Bullock en otra entrevista.

En el año 2022, después del estreno de su última película, “La Ciudad Perdida”, Bullock anunció que se tomaría un descanso de su carrera profesional. En aquel momento explicó que era el momento de estar “en el lugar que me hace más feliz” (…) “Sólo quiero estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana con mis pequeños y mi familia. Ahí es donde estaré por un tiempo”, explicó la actriz. Aunque sus palabras cobran más sentido ahora que se ha hecho pública la enfermedad contra la que luchaba Bryan Randall.