Nicki Nicole rompe el silencio sobre su relación con Lamine Yamal

Nicki Nicole rompió su silencio sobre su vínculo con el futbolista Lamine Yamal durante un evento de moda en Barcelona. Al ser consultada por los medios sobre su situación sentimental, la cantante argentina respondió con una sonrisa: “Estoy muy enamorada y muy feliz”.

La artista, de 25 años, elogió también el recibimiento que ha tenido en Barcelona: “Estoy muy feliz (…) con mucho cariño de la gente”, dijo ante los periodistas, destacando el ambiente positivo que la rodea tanto en lo personal como profesionalmente.

Los rumores sobre este romance comenzaron hace semanas, cuando la pareja fue vista junta en diferentes situaciones públicas y redes sociales. La confirmación oficial llegó en agosto, con una publicación de Lamine Yamal en Instagram celebrando el cumpleaños de Nicki Nicole.

La relación también fue señalada en redes sociales a partir de un video compartido por Nico Williams, compañero de selección de Yamal, en el que éste aparece sonriendo al mostrar su móvil con una foto de ambos como fondo de pantalla. Muchos interpretaron ese gesto como una confirmación pública más de su vínculo.

Para Nicki Nicole, esta etapa sentimental parece estar en armonía con su carrera artística, ya que el evento en el que habló fue también plataforma para destacar su música, su presencia internacional y la buena vibra que la rodea. “Les quiero agradecer a todos”, expresó, dejando ver que se siente respaldada por sus seguidores y por el cariño que ha encontrado en su nuevo hogar artístico.