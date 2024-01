El original regalo al hijo de Christian Gálvez y Patricia Rato que desvela un secreto

Christian Gálvez está saboreando las mieles de la paternidad y es que con la llegada de su hijo Luca está cumpliendo un sueño que hace muchos años se planteó. Ya hablaba de ser padre cuando aún estaba junto a Almudena Cid, pero al final se enamoró de su compañera de Telecinco, Patricia Pardo, y con ella se ha aventurado en esto de la paternidad. Y parece que la está disfrutando al máximo, como así muestra en sus redes sociales. Lo hizo al anunciar la feliz llegada de su primogénito, el tercer hijo para la presentadora, pero también ahora que están comenzando a recibir regalos de sus seres queridos para el nuevo miembro de la familia.

Christian Gálvez y Patricia Pardo salen del hospital con su hijo Luca Gtres

Aunque parece que la pareja de presentadores prefiere no despertar demasiado interés en torno a su retoño, hay momentos en los que no pueden evitar mostrar su ilusión en redes. Así lo han hecho al compartir con sus fieles seguidores el especial y original regalo que le han hecho a su pequeño que, entre otras cosas, desvela los gustos musicales por los que se decantan la pareja. Y todo gracias a dos bodies de bebé que han aparecido en la cuenta personal de Christian Gálvez, que parece encantado por el acertado obsequio.

Se trata de dos bodies en un color muy poco usual para los recién nacidos, más acostumbrados a los tonos pastel. Pero lo que hace las mieles de sus papás y también de sus fans son lo que representan, pues llevan impresos los logos de dos de los grupos de rock más icónicos: Bon Jovi y Guns and Roses. Una forma indirecta de dejarle claro al pequeño Luca que en casa se escuchará rock, que sus padres se encargarán de dejarle muy claro qué música es buena y qué nuevas tendencias no son aptas para sonar en su hogar: “Cuando Luca tenga que elegir entre rock y reguetón no diré nada, pero habrá señales”, escribía muy divertido. Un detalle con el que dejaba entrever un detalle de la intimidad en su hogar, aunque tan solo sea la música que suena en los altavoces.

Tanta ilusión parece que le ha hecho a Christian Gálvez que su hijo vaya a vestir con los bodies oficiales de Bon Jovi y Guns and Roses, que no se conformó con mostrar la imagen. La nueva prenda de ropa estrella en el armario de su hijo Luca tiene incluso su propio hashtag. El presentador quiso hacer juegos de pareja con el nombre de los grupos y sus grandes éxitos para mostrar la emoción que le hace este obsequio: #SeetBabyO’Mine o #BabyOfRoses.