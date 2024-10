El otro gran amor de Mayra Gómez Kemp que llora su muerte

Se llama Francisco Galán y es el nieto que nunca tuvo Mayra Gómez Kemp. Hijo de Joaquín, el cantante del dúo Pimpinela, y de Viviana, la hija de Alberto Berco, era el otro gran amor de la periodista fallecida. Hoy llora en silencio a su "abuela" y recuerdo los emotivos momentos vividos a su lado.

Los dos se adoraban, los miles de kilómetros de distancia que les separaban, uno en Buenos Aires, la otra en Madrid, no impedían un constante contacto telefónico. Ella me contó hace tiempo que "Francisco es un ser adorable, inteligente y cariñoso. Le quiero como si fuera mi nieto, incluso como al hijo que nunca tuve con mi marido Alberto. ¿Sabes que nació en Madrid? Es músico y grabó con Joaquín la canción 'Lo mejor que la vida me dio' para el disco 'Estamos todos locos'. Es un tema precioso".

Actualmente, ha derivado su actividad profesional hacia el sector de la función social. Es CEO y fundador de la plataforma Terapia Mia, cuyo objetivo es conectar a las personas con psicólogos para concertar sesiones de terapia online. Los profesionales viven en distintas partes del planeta y atienden a los pacientes gracias a videollamadas programadas desde la plataforma.

La madre de Francisco era también como una hija para Mayra. Viviana y Joaquín han subido a las redes sociales mensajes de inmenso cariño hacia la que fuera uno de los personajes más icónicos de nuestra televisión. Todos juntos formaban una gran familia, prácticamente desde la distancia, pero unidos por el nexo común del amor.

Se espera que Viviana se reúna con su hermana Roxana en Madrid esta misma semana. Las dos considera a Mayra como una segunda madre y su muerte les ha causado una enorme conmoción.