Paquita España, la gran olvidada durante la presentación de la biografía de Paco Gento: «Siempre me han excluido, aún teniendo derecho»

Anoche se presentó en Madrid el libro «Gento Real», de la editorial geoPlaneta, la biografía definitiva de la leyenda del Real Madrid Paco Gento, en el Hotel Wellington de la capital. El evento, presentado por Jesús Álvarez y organizado por José Luis Llorente Gento, sobrino del futbolista y escritor del libro, reunió a numerosos rostros conocidos del mundo del deporte como Vicente del Boque o Karanka. De entre todos los asistentes, destacó la presencia de casi toda la familia Gento Llorente al completo, a excepción de Paquita España, la primogénita del futbolista, reconocida como su hija biológica por el Tribunal Supremo en marzo de 2023 tras una larga batalla judicial.

José Luis Llorente, sobrino de Gento y exjugador de baloncesto profesional, es el autor de «Gento Real», un libro sobre el mejor extremo derecho del mundo que va más allá de la biografía de Paco Gento, el único futbolista de la historia que ha ganado seis Copas de Europa. «Aunque hay que catalogarlo en alguna categoría al uso, Paco no quería una biografía como tal, le parecía innecesario. Para no traicionarle, lo que he hecho ha sido un mimbre de crónicas, del nacimiento del Real Madrid, de aquellos directivos que tenían, de los grandes equipos de los jugadores... También es una crónica de la España de la época. En otro plano, sería una crónica familiar con Paco Gento como hilo conductor, como protagonista», explica José Luis Llorente a LA RAZÓN.

A diferencia que otros escritos sobre Gento, el libro de José Luis ahonda en la historia familiar del futbolista y en el contexto histórico de la época, y nadie mejor que su sobrino para escribir el libro. «He hecho mucha investigación con prensa de la época de los años 50, tanto nacional como internacional, y la he ido tejiendo junto a la experiencia personal. Tuve la suerte de convivir muchísimo tiempo con él». Para José Luis ha sido un arduo trabajo de más de dos años y medio de recopilar información en el que, además de haber leído mucha hemeroteca, también ha hecho un gran ejercicio de reflexión personal. «Uno tiene escondidas en la memoria pequeñas cosas. Ha sido un viaje, una especie de introspección», desvela Llorente Gento.

Paquita España, la olvidada

En este viaje sobre la historia familiar de Gento no aparece Paquita España. De hecho, para la primogénita de Paco Gento no hubo sitio en la presentación. Ni la avisaron ni se han puesto en contacto con ella, gesto que evidencia que la malagueña no tiene cabida en la biografía de su padre y la inexistente relación que mantiene con la familia. «No me han avisado de nada y tampoco se han puesto en contacto conmigo», comienza diciendo a LARAZÓN.

«Tanto Paco Gento como todos ellos siempre han intentado que yo estuviera al margen, se consiguió la paternidad con tiempo y esfuerzo. Gracias a un juzgado, esa persona y sus allegados cerraron el círculo desde un principio. Por lo tanto, siempre me han excluido, aún teniendo derecho. No creo en biografías, habrán cosas que se omitirán, otras serán ciertas y otras no», declara Paquita a este periódico.

Paqui España, hija ilegítima de Paco Gento Sandra R. Poveda La Razón

Aún así, no le ha importado no estar presente en el homenaje porque «no tenía ningún interés en estar ni compartir, cuando llegue el momento, será el momento». «Yo quise un acercamiento en un principio, después, cuando me di cuenta de la realidad...En la vida no se puede elegir la familia, pero puedes estar o no», se lamenta Paquita sobre los Gento y su complicada relación familiar.

Tal y como confirma el abogado Fernando Osuna a este periódico, Paquita España aún no ha recibido la herencia que le corresponde, más de un año y medio después de que el Tribunal Supremo declarase definitivamente la sentencia de Gento, en marzo de 2023. En total, la batalla judicial duró 5 años y hubo tres juicios. A día de hoy, Paquita España ya no espera ni cree que se produzca ese acercamiento. «Tuve una familia que me enseñó a luchar, valores y a ser persona. Difícilmente, a estas alturas, quiero gente a mi lado, solo personas», finaliza sobre el asunto.