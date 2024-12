Patricia Conde huye despavorida al oír hablar de su affaire con Antonio Revilla

El nombre de Antonio Revilla comenzó a conocerse en plena pandemia, pero no fue hasta este verano cuando todos supimos realmente de su existencia. Lo hacía como novio de Laura Matamoros, quien se lanzaba a la aventura de un noviazgo después de poner fin a su relación intermitente con Benji Aparicio, el padre de sus hijos. La influencer estaba entregada y apostó todo al amor por el nieto del imperio de los Chorizos Revilla, pero lo perdió todo y acabó con el corazón roto una vez más. Al menos le echó humor al destacar que había ganado unos cuernos, divirtiéndose con sus fans al creerse la protagonista de la mítica canción de ‘El Venao’. Pero ahí puso el foco no solo en una posible deslealtad del empresario, sino también en quién podría ser la mujer con la que había caído en la tentación. ¿O mujeres? En plural. Pues en escena entran Hiba Abouk, su actual pareja, así como la presentadora Patricia Conde.

Laura Matamoros y Antonio Revilla Instagram

Los rumores apuntan a que no perdió el tiempo y se lo pasó en grande cuando creía que nadie le seguía los pasos. Por más que ha negado cosas en público, las evidencias han demostrado que la verdad no era precisamente lo que él contaba. Así sucedía en un principio cuando Laura Matamoros le pidió explicaciones sobre los dimes y diretes que habían llegado a sus oídos y que le hacían en brazos de otra mujer. También cuando se le comenzó a relacionar con Hiba Abouk, a quien negó rotundamente. El empresario no solo aseguró que no conocía a la actriz absolutamente de nada, sino que prometía que no había ningún tipo de vínculo entre ellos. Lo curioso fue que días después aparecieron fotos de ambos en el cine, en otras citas por la capital compartiendo ocio, así como un beso con declaración de amor en redes sociales. Lo que dijo con tanta rotundidad resultó ser mentira.

Ahora se plantea la posibilidad que la otra persona a la que se le ha vinculado y de la que también renegó fuese una conquista real. Se trata de Patricia Conde, con la que habría sido visto en actitud aparentemente cariñosa por las calles de Madrid. Así lo asegura la periodista Adriana Dorronsoro en el programa de Telecinco ‘Vamos a ver’, donde planteaba que lo suyo hubiese traspasado los límites de una amistad. Todo se quedó ahí ante el silencio de los protagonistas, pero también al darse un mayor peso a las citas que se sucedían entre Antonio Revilla y la actriz marroquí.

Patricia Conde en su último acto público Gtres

Pero faltaba por hacerle la decisiva pregunta sobre su posible romance a Patricia Conde, que hasta ahora no había tenido ocasión de acudir a un evento en el que los reporteros estuviesen aguardándola. Hasta ahora. Este miércoles no se perdió el concierto que ofreció en Marbella Black Eyed Peas englobado en el Festival Christmas Starlite. Allí se le planteó la duda sobre su affaire con el ex de Laura Matamoros, ella aseguró estar bien, más aún, estar “fenomenal”, pero no tenía ninguna intención de hablar del tema. Así, con una amplia sonrisa dibujada en el rostro, esquivaba las preguntas mientras se disponía a disfrutar del espectáculo. No parece que vaya a pronunciarse sobre Antonio Revilla. Mucho menos de su recién estrenado romance con Hiba Abouk y esos mensajes románticos en los que ya se dicen “te cielo”, en lugar de “te quiero”. Y eso que no se conocían de absolutamente de nada…