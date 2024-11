La novia ‘secreta’ de Antonio Revilla: la otra famosa con la que salió el ex de Laura Matamoros

Antonio Revilla se ha convertido, en opinión de muchos, como un digno heredero de la fama de conquistador de Álvaro Muñoz Escassi. De hecho, comparten nombre en su lista, Hiba Abouk, pieza clave en las polémicas de ambos protagonistas. El empresario ha saltado a la fama recientemente por su breve romance con Laura Matamoros, quien se había entregado de lleno al amor sin saber que la caída sería dura. La actriz comenzó a sonar como posible sustituta en su corazón, pero él negó tajantemente incluso conocerla, hasta que numerosas imágenes de distintas citas evidenciaban que mentía.

Antonio Revilla con Hiba Abouk y Patricia Conde Gtres

Pero el nieto del fundador del imperio de Chorizos Revilla ha sido relacionado con otros nombres de mujer en estos meses en los que su popularidad ha crecido como la espuma, pese a que su salto a la fama fuese en tiempos de pandemia por otro amor. También se ha planteado la posibilidad de que Patricia Conde pudiese haber formado parte de su lista de conquistas, aunque al respecto ambos han guardado silencio y poco o nada más se añadió. Pero hay un nombre que hasta la fecha había permanecido en secreto. Según ha desvelado ‘Vanitatis’ en primicia, el empresario también ha mantenido un noviazgo con Sol González, quien fuese conocida por ser pareja de Javier Hidalgo, CEO de Globalia. Pero podría rizarse más la trama al señalar que Sol es una de las íntimas amigas de Laura Matamoros.

Javier Hidalgo y Sol Gonzalez KSLV ©GTRESONLINE

Ahora las dos amigas forman parte del currículo amoroso de Antonio Revilla, quien ya ha optado por no pronunciarse sobre los avatares de su corazón, después de comprobar que mentir sale aún más caro. Algo que le habrá recordado en alguna ocasión Laura Matamoros, no solo en público a través de sus redes sociales y mostrarse sin reparo alguno como “el venao” de su historia de amor. Haciendo acopio de la mítica canción en la que se habla de cuernos, la influencer dejaba claro qué había sucedido entre ellos. Después de un verano intenso en el que apostaron por el amor, su noviazgo llegó a su fin de forma inesperada. Después trataron de reconducir lo suyo y retomaron sus citas, aunque parece que él no se cerraba ya a conocer a otras personas. Esto dinamitó cualquier posibilidad de reconciliación, especialmente cuando él negó que conociese a Hiba Abouk y después apareciesen fotos de ambos en actitud cómplice de cita en el cine. Quien no entrará a valorar será Sol González, siempre discreta y alejada de la prensa, tanto en su etapa con Javier Hidalgo como en sus posteriores relaciones como con Quique Sánchez Flores.