Beatriz Trapote actualiza el estado de salud de su padre tras ser intervenido de un tumor: "Es otro"

Fue el 25 de agosto cuando Beatriz Trapote, entre lágrimas, desvelaba en Instagram que su padre se encontraba ingresado en el hospital tras haber sido diagnosticado de cáncer de pulmón. "Parte de domingo. Mi padre sigue ingresado. Le han dicho que las defensas las tiene muy bajitas. Hay que hacerle transfusión de sangre (...) Es jodido. Cáncer de pulmón. El ingreso es consecuencia de la quimio", explicaba la esposa de Víctor Janeiro.

Evolución de la enfermedad

Este 2025 está siendo muy complicado para la familia de Beatriz Trapote y la periodista se encuentra totalmente volcada en su padre. En las últimas horas, la cuñada de María José Campanario ha reaparecido en redes y ha actualizado el estado de salud de su progenitor después de haber sido intervenido quirúrgicamente.

"¡Buenos días familia! Qué felices seguimos, qué alegría… Mi padre es otro. Además, esa tos que tenía, esas flemas, se le han quitado. Incluso antes iba muchas veces al cuarto de baño, y bueno, dice que esta vez ha sido que ha dormido divinamente. Ya se lo dijeron los enfermeros, dice: 'Has respondido muy bien a la cirugía'", ha comenzado diciendo Trapote sin poder ocultar su felicidad.

Beatriz Trapote y Víctor Janeiro Gtres

"Llegó a las cuatro y media a la habitación, dos horas de reanimación, no pasó ni por la UCI y al ratito estaba sentado, tomándose su merienda, luego cenando… Muy bien. Vino el doctor una vez más, luego vino por la noche, me firmó los libros y nada, poquito tiempo pudimos estar. Me hubiera encantado estar mucho más tiempo porque es, vamos, sabiduría plena, todas las experiencias que tiene, todo lo que cuenta… Estamos contentísimos de haberle conocido", ha relatado la periodista, explicando que, aunque ha sido una "cirugía completa", su padre es "un guerrero". Por fin, aliviados, puede decir que "adiós tumor" y que su "padre es otro".

Su padre ha vuelto a nacer

Muy agradecida al doctor Diego González Rivas, no ha dudado en deshacerse en halagos hacia el médico. "Está salvando vidas, porque de verdad, este tumor de mi padre, si no se llega a coger a tiempo, sería tan grande que se hubiera extendido, hubiera creado una metástasis, o un momento en el que ya no se hubiera podido operar. Así que nosotros, este 9 de octubre, ayer, pensamos como que había sido como volver a vivir", ha revelado Trapote.

La periodista, además, ha querido dejar claro que ha sido una intervención por lo privado. "Mi padre ha sido el encargado de decir: ‘Para eso he estado toda mi vida trabajando, para poder pagarlo’. Mi padre ha sido autónomo toda su vida, estuvo una etapa trabajando en el banco pero luego montó su propia empresa. Ahora está jubilado, tiene 72 años y le ha costado tomar la decisión. Él estaba por la seguridad social, lo único que le llamaron por el tema de la operación, le dijeron que tenían que hacerle muchas pruebas, que no sabían si para noviembre o diciembre, que había que ver el tema de los ganglios, estudiarlo antes de la operación, que si algún ganglio estaba mal pues quizás sería un tumor inoperable, le dieron tres sesiones de quimio, la quimio le sentaba fatal… Cada vez que le daban una quimio, a las 24 o 48 horas estaba con fiebre, ingresado… Le creaba neumonías recurrentes…", ha explicado Trapote. "Muchas veces sí se puede y ha podido, y estamos orgullosos y felices de que así sea. Si todo sigue igual de bien, mañana le darán el alta. Han estado revisándole ahora mismo y tiene justo en la incisión que le han hecho un tubito que aspira todo el líquido y sangre que ha podido quedar dentro", ha finalizado sobre el asunto.