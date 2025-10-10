Manuel Carrasco y su sorprendente confesión sobre 'Operación Triunfo': "Pensaba que me iban a echar del tirón"

Con la franqueza por encima de todo, Manuel Carrasco ha recordado sus inicios en la música, marcados por su participación en la segunda edición de 'Operación Triunfo', allá por 2002. Lo ha hecho durante su visita al pódcast '¿Qué es la música?', conducido por Javier Paniagua, donde se ha sincerado sobre su paso por la Academia, hoy revivida con una nueva edición en Amazon Prime Video.

"Vi una oportunidad ahí. Si no hubiera hecho eso, no me habría atrevido por mi propio pie", reconoció Carrasco, admitiendo que su participación en el casting fue una forma de luchar contra sus inseguridades. "Soy un gran enemigo de mí mismo en muchos momentos", añadió.

"Pensaba que me iban a echar del tirón"

Carrasco recordó que llegó a la Academia con muchas dudas y una notable falta de confianza. "No tenía ni idea. La palabra que más repetía era 'no sé'", confesó el de Isla Cristina. Sin embargo, explicó que a medida que superaba el miedo, comenzó a verse más capaz. "El público me cogió mucho cariño. Pensaba que me iban a echar del tirón y la primera semana me eligieron favorito", comentó sobre sus inicios en el programa.

Aquel impulso, según relata, le dio "mucha fuerza" para crecer tanto profesional como personalmente. "Todo el que me conoce sabe que no solo he crecido musicalmente, sino también personalmente muchísimo". Reconoció que ha tenido que enfrentarse a sus miedos para lograr su carrera actual. "Ahí hay una lucha que es fuerte y me sigue durando todavía, pero miro para atrás y digo: 'qué guay, he sido muy valiente', y no ha salido mal del todo", sentenció.