Pepa Astolfi y Lorenzo Morejón, la boda de alto copete que abre el paso a la Feria de Abril

Una Sevilla ya engalanada para su tradicional Feria de Abril fue testigo el sábado del enlace de Pepa Astolfi, hija del ganadero taurino Jerónimo Astolfi y María José Gayán, y Lorenzo Morejón, que reunió a buena parte de la aristocracia en la catedral sevillana.

La novia vistió un vestido de color blanco roto, realizado en gasa y seda natural, de la firma de su hermana Blanca, B.A.G. by Blanca Astolfi, una de las más demandadas por las socialités de la alta sociedad por su estilo atemporal y prendas con líneas definidas y caídas suaves. El escogido por Pepa para su ceremonia llamó la atención por la ausencia de mangas, cuello halter y un pronunciado escote en V, dejando la espalda al descubierto. La novia le dio su propia personalidad con una capa diseñada por ella misma.

Detalles del vestido de novia de Pepa Astolfi. Gtres

Nnfa del bosque y diosa griega

Para su confección, Pepa contó con dos costureras de excepción, que han trabajado con marcas tan potentes como Del Pozo y diseñadores de la talla de Felipe Varela o Jan Taminiau, según contó a la revista Telva hace solo unos días. "Buscaba algo muy romántico, entre ninfa del bosque y la estética de la antigua Grecia, dos mundos que, al combinarse con equilibrio, pueden crear un diseño único... algo que me entusiasmaba. Me hace mucha ilusión pensar que el resultado no se parece a nada de lo que solemos ver. Diría que mi vestido es perfectamente imperfecto: novia, pero ninfa, formal, pero con un punto informal".

Pepa, nacida en 1995 y formada en Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Loyola de Sevilla, es parte del equipo de B.A.G. by Blanca Astolfi. Lorenzo Morejón, que llegó a la catedral del brazo de su madre y madrina, es abogado. Después de la ceremonia religiosa, los recién casados y los invitados se dirigieron a la Finca Majadallana, en Villaverde del Río, el cortijo donde la familia Astolfi cría toros de lidia.

Pepa Astolfi vestida de novia. Gtres

La novia es sobrina del jinete sevillano Luis Astolfi, conocido por su amistad con la Infanta Elena. Se conocen desde la adolescencia y compartieron infinitos torneos hípicos. Astolfi es uno de los jinetes más destacados de la historia del salto español. Participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (1984), Seúl (1988), Barcelona (1992) y Sídney (2000). Dejó la competición hace siete años y actualmente, se dedica a la crianza de caballos, a la promoción de concursos y a impartir cursos de equitación.

El jinete, nacido en Sevilla, es el sexo de 14 hermanos. Sus padres, Antonio Astolfi Cuesta y Dolores Pérez de Guzmán, ya fallecidos, formaron una familia muy vinculada a la hípica y a la fabricación de aceite. Luis contrajo matrimonio en 1990 con la empresaria sevillana Isabel Flórez, con la que tuvo dos hijos, Luis y Marina. El matrimonio se separó en 2012.