Pipi Estrada alerta sobre la delicada situación de Miriam Sánchez por su salud mental

Miriam Sánchez lleva muchos años alejada del foco mediático, pero su exmarido y padre de su hija, Pipi Estrada, a veces la devuelve a la actualidad. Su preocupación por ella le ha llevado a tratar su salud mental abiertamente en numerosas ocasiones, llegando incluso a pedir ayuda. Esta vez, el periodista deportivo se encontraba comentando en ‘El Chiringuito de Jugones’ las confesiones de sus propios infiernos de Ricky Rubio o Álvaro Morata, entre otros.

Es ahí donde el colaborador ha recordado la delicada situación de la ex actriz, dando detalles de su estado actual: “En momentos como este, de Ricky o Morata, que estuvo a punto de dejar la Selección Española, tomas conciencia cuando lo tienes cerca. Yo lo tengo cerca con una persona brillante e inteligente que para mí ha sido muy importante en mi vida y que es la madre de mi hija”, comenzaba a explicar Pipi. “Es una mujer que deslumbraba física y mentalmente y que, sin embargo, ha caído… ha caído”.

Pipi Estrada se emociona al hablar de Miriam Sánchez

El periodista no podía controlar la emoción durante su confesión: “Luchamos para que se levante, luchamos para que tenga un entorno maravilloso”. Esto incluye mantenerla alejada de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, donde continúan haciéndole propuestas para que se siente a hablar de sus males: “La han llamado no sé cuántas veces y ha cambiado de número de teléfono como 15 o 20 veces. No quiere saber nada. Está inmersa en una situación…”, desliza su exmarido, que siempre está velando por ella por el bien de su hija en común.

Miriam Sánchez en una imagen de archivo Telecinco

Y es que Pipi Estrada no solo se enamoró de Miriam Sánchez por su belleza, siendo una de las mujeres más deseadas del país. También supo ver mucho más allá: “Con su brillantez, con su inteligencia, con su hermosura y es la madre de mi hija. Por eso, cuando escucho esto, se me abre la carne. Porque tú puedes ir a una paralimpiada sin brazos, sin piernas y ganar medallas. Pero no puedes ir a una paralimpiada con problemas de salud mental. Lo más terrible, lo más duro. En fin, hay que seguir peleando”, zanjaba aquí el tema. Y es que no quiere añadir presión a su ex ni que el foco mediático se desvíe hacia ella al contar demasiados detalles. Tampoco hacia su hija, que está a punto de cumplir los 18 años.