Pipi Estrada se ríe de las hermanas Campos y las bautiza como "las Gilda"

La guerra mediática entre Pipi Estrada y las hijas de María Teresa Campos no para. Lo último es el apodo que el periodista les ha puesto a Terelu y a Carmen en un alarde de inusual imaginación. Ahora se refiere a ellas como “las hermanas Gilda”, que son dos personajes de tebeo creadas por Vázquez en 1949. Pero a Pipi se le escapa que Hermenegilda y Leovigilda Girla eran unas solteronas que vivían juntas, mientras que las Campos ni viven juntas ni siempre dieron unas solteronas.



De todas formas, las dos tertulianas televisivas no se han tomado demasiado bien los motes despectivos con los que les ha bautizado el ex novio de Terelu, empeñado en ridiculizarlas continuamente. De batalla en batalla, los enfrentamientos se convierten en una lucha sin cuartel. Desde que Pipi y Terelu rompieron prácticamente se dirigen la palabra a distancia, desde platos de televisión y con descalificaciones. Se ve que aquella separación acabó como el “rosario de la aurora” y de esos barros crecen estos lodos.

Terelu Campos y Carmen Borrego en una imagen de archivo GAT GTRES



Volviendo a las hermanas Gilda, eran muy distintas la una de la otra, premisa que parece darse también en las Campos, además, representaban una crítica mordaz de las relaciones familiares, algo que ha lastrado en ocasiones a las Campos, no siempre bien avenidas. No creemos que Estrada haya analizado seriamente el apodo antes de aplicárselo repentinamente a sus “enemigas”. Él es así, espontáneo y mordaz. Tiene una especial facilidad para ironizar con soltura e ingenio. De eso no cabe la menor duda.