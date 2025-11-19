Primeras palabras de Javier Ambrossi tras su ruptura con Javier Calvo: "La vida es así y ya está"

La separación de Los Javis ha sacudido el panorama cultural español con una fuerza poco habitual en una ruptura sentimental. Su papel como creadores influyentes, referentes de una nueva generación y rostros habituales en premios, estrenos y fiestas ha amplificado el interés mediático hasta niveles casi inevitables. Desde que trascendió la noticia, el debate público ha mezclado sorpresa, análisis sobre el impacto en sus proyectos profesionales y una avalancha de reacciones en redes sociales, donde su figura siempre ha generado un seguimiento especialmente intenso.

Pese al revuelo, ambos han optado por el silencio. Más allá de mensajes velados y algún gesto interpretado por sus seguidores como pista emocional, ninguno ha ofrecido una declaración oficial ni ha querido entrar en detalles. Esa ausencia de un pronunciamiento directo ha alimentado aún más la conversación mediática, donde se combinan especulaciones, lecturas entre líneas y un interés continuo por conocer cómo afectará esta decisión a su futuro conjunto o individual dentro de la industria audiovisual.

Pero nada es eterno y el silencio ha llegado a su fin. Javier Ambrossi ha sido interpelado en plena calle por los reporteros de la agencia Europa Press, y lejos de esquivar las preguntas que muchos considerarían incómodas, el artista se ha sincerado sobre esta nueva etapa que ambos atraviesan tras la ruptura.

Javier Ambrossi, optimista tras su ruptura con Javier Calvo: "No hay que tenerle miedo a los cambios" Europa Press

"Todo está perfecto, todo está genial. La vida es así y ya está. No hay que tenerle miedo a los cambios. Estoy contento y él también", ha comenzado diciendo un sonriente Ambrossi, quien asegura que sigue queriendo con todo su corazón a su ya expareja: "¿Cómo no?".

Además, ha confirmado que seguirán trabajando como tándem creativo, porque tras la ruptura permanecen el cariño, la amistad y la profesionalidad: "Tenemos miles de proyectos juntos. Somos superamigos. Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja, va a seguir siendo así".

Insiste en que ambos están llevando la ruptura "superbién, como grandes amigos y compañeros", hasta el punto de que no descarta un nuevo comienzo en el futuro: "Cuántas parejas luego se reencuentran...".

Una relación abierta

En su entorno confirman a LA RAZÓN que mantenían una relación abierta "desde que se mudaron a Malasaña", un pacto que les permitía disfrutar de la libertad sin renunciar al compromiso. Una fórmula habitual entre parejas que buscan escapar de la monotonía sin caer en el engaño. Lo suyo no fue nunca una historia convencional. Supieron que el amor no siempre pasa por la exclusividad, y que lo importante no era quién protagonizaba sus fantasías, sino con quién compartían sus vidas.

Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis Gtres

El círculo de actores en Madrid es pequeño, fagocitado y endogámico, un cóctel que convertía sus flirteos en el correveidile de los intérpretes: "Sé de muchos compañeros a los que tanto el uno como el otro se les han insinuado sin disimular. Incluso les escribían para quedar, pero no era algo raro porque sabíamos que tenían una relación muy libre», cuenta un conocido del mundillo. Aun así, la ruptura «no ha pillado por sorpresa a la industria", donde ya se intuía que la distancia entre ambos había crecido. En estos meses, se ha hecho evidente que nada les frenaba a la hora de culminar su velada: "Últimamente era muy descarado el nivel de ligoteo".