¿Qué episodio provocó que Melendi se cortara las rastas?

Piercings y rastas fueron las señas de identidad de Melendi en sus comienzos. Sin embargo, su estilo ha ido evolucionando al igual que sus canciones. Pero hubo un incidente que marcó un antes y un después en su físico. ¿Cuál fue el motivo por el que el cantante se cortó las rastas?

En noviembre de 2007 se producía el episodio más polémico en la vida del artista, protagonizado durante un vuelo Madrid-México. El artista despegaba, supuestamente en estado ebrio, provocando un altercado con la tripulación del avión, que finalmente, tras dos horas de vuelo, decidía regresar al aeropuerto de Barjas. Al aterrizar, el artista era detenido aunque puesto en libertad, tras tomarle declaración.

Melendi se ha ofrecido a ayudar a la familia de Marta del Castillo. Efe larazon

Este hecho marcó un antes y un después en el cantante. Reflexionó y decidió un cambio de actitud. "Fue el punto de inflexión para tomar la decisión de cambiar mi vida", le reveló a Risto Mejide en "Chester", donde además aclaró que en aquel episodio no agredió a nadie como se dijo en su momento. "No voy a decir que volvería a hacerlo pero sí que me influyó positivamente", ha asegurado Melendi en otras ocasiones.

Fue el momento en el que decidió quitarse los piercings, cortarse las rastas y dejarse una melena con flequillo. Nueva imagen, nueva etapa vital.