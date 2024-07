¿Qué fue de José Luis Perales?

Durante décadas, José Luis Perales fue uno de los artistas españoles más populares. Cantante y compositor, realizó su última gira musical, “Baladas para una despedida”, por España y Latinoamérica en 2022. Hoy, con 78 años de edad, vive en su casa de Cuenca junto a su esposa, Manuela Vargas, con la que contrajo matrimonio en 1977. Son padres de dos hijos, Pablo, que es productor musical, y María, diseñadora de interiores.



Al margen del mundo de la canción José Luis es un apasionado de la arqueología. En 2019 participó en una importante excavación en su Cuenca natal. Se trata del rescate del mosaico figurativo de Noheda, uno de los más grandes del planeta con más de trescientos metros cuadrados. Es una obra artística del siglo IV en la que aún se sigue trabajando para recuperarla en su totalidad. Perales expresó su emoción al poder participar en el proyecto: "Estoy totalmente emocionado, no soy arqueólogo, pero sí admirador de la belleza en todos los campos. Tener esta maravilla a apenas treinta kilómetros de mi casa es un prodigio que no me podía perder. Han sido muy generosos conmigo al dejarme participar aquí”.

José Luis Perales Premios recibió el premio de Honor "Reserva" de la DO La Mancha 2020 DO La Mancha



Además, es un apasionado de la cerámica y cuenta con su propio taller en el que pasa buena parte del día. Su flechazo con el arte tuvo lugar en una visita al Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca en los inicios de la década de los noventa, y no tardó en contactar con sus fundadores, componentes del denominado Grupo de Cuenca (Fernando Zobel, Gustavo Torner, Gerardo Rueda).



Tras recorrer el Museo Británico descubrió la “Terra sigillata”, la técnica con la que los romanos realizaban sus vasijas y ánforas, y decidió desarrollarla en su taller. Y suele regalar a familiares y amigos sus piezas. Modesto en demasía, confiesa que se siente un artista imperfecto, pero los que le han visto trabajar le definen como un ceramista estupendo.