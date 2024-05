¿Quién es Belén Perea? La amiga incondicional de Froilán

La cita de ayer en Las Ventas no es una excepción. Siempre que Froilán está en España visita a Belén Perea. Las muestras de cariño de la pareja ayer mientras disfrutaban de la corrida de toros en la Monumental ponían en evidencia que no se trata solo de una amistad. Juntos han sido fotografiados en Ibiza, en el festival A Summer Story en Arganda del Rey e incluso en el aeropuerto. Porque sí, fue Belén Perea la joven que acompañó al nieto de Don Juan Carlos y Doña Sofía a coger el vuelo que le llevaría a Abu Dabi, donde tiene fija su residencia.

Pero, ¿quién es Belén Perea?

Belén Perea tiene 27 años y es mallorquina. Reside en Madrid y tiene estudios de dirección de marketing y comercio digital, ámbito en el que comenzó a desarrollar su carrera profesional con prácticas en una agencia de comunicación. Actualmente, está centrada en crecer como influencer de moda, al igual que Victoria Federica, hermana de Froilán.

Cuenta con más de 65.000 seguidores en Instagram y casi 19.000 en TikTok, redes en las que no suele compartir imágenes ni vídeos junto al hijo de la Infanta Elena.

Belén y Froilán se conocieron en el Colegio Episcopal de la Sagrada Familia, el centro de Sigüenza, en Guadalajara, en el que ambos estudiaron. Allí crearon un grupo de amigos al que también pertenecía Mar Torres, quien fue durante un tiempo novia del sobrino del Rey.

Perea ha trabajado para firmas como Noë Swimwear, Pull and Bear, Off White, Suattiworld, Oh Polly, o Puma, entre otras, tal y como reflejan sus redes sociales.

Aunque nunca han confirmado que entre ellos haya algo más que una amistad, Perea es una fiel defensora de Froilán. El pasado mes de febrero, cuando este fue sorprendido en un reservado VIP de un after ilegal, aseguró que tanto ella como sus amigos estaban "hartos de que se dé una imagen de Froilán equivocada y de que se le ponga una etiqueta que poco tiene que ver con él".