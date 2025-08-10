Jessie J, sobre su cáncer de mama: "Estoy eligiendo continuar"

No era una cama de hospital donde la cantautora Jessie J había planificado pasar el verano, sino sobre los escenarios, en un esperadísimo regreso triunfal después de varios años en silencio. El pasado mes de abril lanzó un primer sencillo, "No Secrets" que, paradójicamente, sí traía un secreto. Antes de presentarlo, notó un bulto en su seno derecho y, después de una mamografía y una ecografía sin resultados contundentes, le hicieron una biopsia con una conclusión inequívoca: el tumor era cancerígeno.

El diagnóstico de carcinoma ductal in situ (CDIS) fue lo suficientemente temprano como para evitar la quimioterapia y la radioterapia. Sin embargo, el tumor era grande, de 5 cm, lo que requirió una mastectomía completa en lugar de una tumorectomía menos invasiva.

La vida tiene capas

Varias semanas después de la cirugía, la cantante, que ha vendido 23 millones de discos, necesita volver a pasar por el quirófano y ha compartido en su cuenta de Instagram cómo afronta el proceso: "Estoy fluyendo con la vida. Aprendiendo acerca de quién soy en la maternidad y cuando mi salud se va inesperadamente.

Llevo siete semanas después de la cirugía de cáncer de mama. Todavía estoy en medio de la recuperación y mi cuerpo todavía está encontrando su camino. Pero amo la música y amo mi vida y quiero vivir el momento. En lugar de parar y desaparecer y esperar a que el momento sea perfecto para lanzar música de nuevo. Estoy eligiendo continuar. La vida tiene capas y tiene altos y bajos y solo tenemos que seguir viviendo todo eso, lo mejor que podamos".

Antes de que llegue ese momento, ha concedido una entrevista a la revista The Times en la que confiesa lo difícil que fue promocionar "No Secrets" sabiendo que sufría cáncer de mama. "Quería contárselo a la gente, pero también sabía que tenía que darme un tiempo para saber qué era. No supe la gravedad hasta que le hicieron todas las pruebas". En junio compartió su diagnóstico en Instagram y se sintió abrumada por el apoyo recibido.

"Puedo pagar mis cuentas. Soy feliz"

En la entrevista, reflexiona sobre los motivos que le dan fortaleza. "Tengo mucha suerte de haber tenido todo el éxito que he tenido, y eso me impulsa a seguir adelante. A veces, otras personas te proyectan cómo creen que debería ser tu éxito. Pero en realidad puedo pagar mis cuentas, soy feliz, tengo un buen equilibrio. Me encanta lo que hago. No necesito ser una estrella pop enorme y monstruosa".

Al recordar su etapa más rebelde, dice que le gustaría decirle a su Jessie más joven e hiperactiva que se tranquilice. "Quiero abrazarla y decirle que respire hondo. Cuando era pequeña, tenía mucho miedo e inseguridad, y no tenía mecanismos para calmarme".

Jessie J larazon

De su relación con Chanan Colman, entrenador de baloncesto, nació su hijo Sky, que ahora tiene dos años y vive con el padre en Dinamarca cada dos semanas. Aunque le extraña "muchísimo" y es la luz de su vida, admite que esta ausencia le concede a ella un tiempo para sanar.

Un historial complejo

No es la primera vez que la vida le sorprende. De niña le diagnosticaron el síndrome de Wolff-Parkinson-White, una afección que acelera los latidos del corazón. Sufrió un derrame cerebral leve en la adolescencia y, en 2020, tuvo un accidente automovilístico que le lesionó la laringe, impidiéndole cantar durante un año.

"No Secrets" lo escribió después de un aborto espontáneo. Le queda al menos la posibilidad de usar su música para expresar sus emociones, tal como lo hace ahora, al compartir su diagnóstico y tratamiento en redes sociales. "Algunas personas a mi alrededor me decían que no debía compartir tanto, pero, para mí, eso sería como cargar con un peso. Este es mi propósito. Supero situaciones para poder apoyar a otras personas. Es más grande que yo".