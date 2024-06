¿Quién es la persona que ha influido en Bertín Osborne para reconocer al hijo de Gabriela Guillén?

La tensión entre Bertín Osborne no había hecho más que crecer durante los últimos meses, pero por fin ha llegado la calma con un comunicado que han hecho público esta mañana. En el texto queda clara la nueva postura del presentador al reconocer como propio al hijo de Gabriela, casi medio año del nacimiento del pequeño. Sin embargo, en esta historia habría entrado en juego el papel de una persona muy cercana a ambos. Como resultado de la positiva influencia de este amigo en común, Bertín y Gabriela han acercado posturas, aunque todavía queda mucho por hablar.

Durante las últimas semanas se ha especulado mucho sobre los primeros pasos que estarían dando y no es la primera vez que surge el nombre de “El Turronero” en esta trama. Según adelantaba Sandra Aladro en “Vamos a Ver”, José Luis López Fernández es un amigo muy cercano a Bertín Osborne y a Gabriela Guillén. Habría sido él quien se encargó de conseguir que la expareja llegara a buen puerto en beneficio del pequeño que tienen en común: “El Turronero ha tenido varios encuentros por separado para hacerles entender que esta era la mejor salida”, ha indicado en el citado programa. No ha sido tarea sencilla y José Luis López ha trabajado durante varios meses como mediador con un discurso en el que “le ha hecho ver que estaba en la postura equivocada, sin pasar por ningún tipo de prueba”. De hecho, tal y como detallan en el matutino el presentador no se someterá la próxima semana a dicha prueba de paternidad.

José Luis López 'El Turronero' confía en que Bertín Osborne y Gabriela Guillén lleguen a un acuerdo Europa Press

En el comunicado Bertín recalca que “me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo”. Unas palabras que han sorprendido a muchos, pero cuyos motivos serían muy claros. Durante los últimos meses el presentador ha hecho frente a múltiples comentarios desagradables, llegando a protagonizar algún que otro desencuentro con la prensa. Por esto, y porque en caso de que saliera positiva la prueba su imagen se vería profundamente dañada, ha decidido reconocer al hijo de Gabriela como propio.

Sin embargo, todavía faltan algunos puntos por tratar, como es el tema económico. En una pasada entrevista Gabriela Guillén reconoció que Bertín no le pasaba nada de dinero por la manutención del pequeño, cosa que parece que ahora va a cambiar: “Próximamente cerrarán acuerdo económico y lo que falta por zanjar”, zanja Aladro en el espacio televisivo.