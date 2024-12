Rafa Mora se opera el pecho: "La única solución era pasar por quirófano"

Desde su paso por "Sálvame" el que fuera tronista de "Mujeres, Hombres y viceversa" no ha dejado de "reciclarse" profesionalmente: de promotor de una discoteca de Ibiza a aprobar las oposiciones a Policía Municipal en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Atrás queda su imagen pública aunque sigue siendo muy activo en redes sociales donde tiene miles de seguidores.

Es en sus perfiles sociales donde muestra a diario su gran pasión por el gimnasio y por estar en forma. Sin embargo, a pesar de cuidarse y llevar una alimentación saludable, Rafa Mora mostraba cierta inseguridad con una parte de su cuerpo: el pecho.

"Tenía la mama desarrollada, tenía ginecomastia. Para la gente que no lo sepa, es cuando se desarrolla la glándula mamaria en un hombre, y me veía el pecho mal. Me lo veía caído, da igual que hiciera dieta, que entrenase, la única solución era pasar por quirófano. Ahora, me ha quedado espectacular", ha explicado Mora a través de TikTok.

Por este motivo, el valenciano ha pasado por quirófano y ya luce los resultados de la intervención. Además, está feliz de poder volver a su rutina de entrenamiento: "Puedo entrenar pesas, puedo correr, puedo hacer de todo".

Qué es la ginecomastia

La ginecomastia es un aumento en la cantidad de tejido de las glándulas mamarias en niños u hombres. Se produce por un desequilibrio de las hormonas estrógeno y testosterona. La ginecomastia puede afectar uno o ambos senos, algunas veces de manera desigual.