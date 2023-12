El reencuentro de Belén Esteban y Gema López

Este martes 5 de diciembre ha sido una jornada llena de emociones para las colaboradoras de ‘Sálvame’. Es cierto que tras el fin del programa muchas de las estrellas más conocidas de La Fábrica de la Tele han tomado distintos rumbos, pero no se puede discutir la gran amistad que se ha mantenido entre ellos.

Y es que aunque este programa, que duró 14 años, ya no esté en la pequeña pantalla, las relaciones que han salido de ahí parecen no querer acabarse nunca. De este modo, no es de extrañar que de vez en cuando salgan a la luz imágenes de personajes como Belén Esteban, Laura Fa o Gema López compartiendo grandes momentos juntas.

Y es que, aunque estas tres televisivas hayan llamado la atención con este post en las redes de la ‘Princesa del Pueblo’, lo que realmente emociona es el reencuentro entre Gema López y Belén Esteban. Su amistad se remonta a muchos años atrás y tuvieron la oportunidad de trabajar codo con codo en el programa de ‘Sálvame’. Sin embargo, tras su cancelación sus caminos las llevaron a dirigir su atención en diferentes proyectos, pero a pesar de ello ambas compañeras no pierden la oportunidad de hacer un hueco en su agenda para disfrutar de una tarde de risas garantizadas. “Amigas para siempre”, son las palabras con las que ha acompañado a la imagen y donde deja claro los grandes vínculos que unen a Belén, Gema López y Laura Fa.

Estos tres personajes públicos han sabido jugar bien sus cartas y aprovechar el impulso que obtuvieron junto a la productora de La Fábrica de la Tele. La de Paracuellos ha demostrado determinación y esfuerzo a la hora de llevar a cabo sus proyectos empresariales alejados de la televisión. Dejando eso al margen, no ha perdido su pasión por crear contenido audiovisual y se ha embarcado junto a otros compañeros del extinto ‘Sálvame’ en un docureality para Netflix que ya se prevé una segunda parte de este. Por la parte de Gema López y Laura Fa, han apostado su carrera por el programa ‘Espejo Público’, un camino igualmente exitoso con el que dejarán su huella el espacio que presenta Susanna Griso.