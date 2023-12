Susanna Griso habla del vínculo que mantiene con la familia de Concha Velasco

El mundo del espectáculo sigue llorando la pérdida de Concha Velasco, una de las actrices más grandes de España. Después de una emotiva despedida en el Teatro de La Latina donde se pudieron ver rostros muy conocidos, y un gran homenaje en el Valladolid natal de Concha Velasco, hoy se sigue hablando de toda la trayectoria de la chica ye-yé.

En una entrevista concedida en ‘Espejo Público’ al hermano de la intérprete, Manuel Velasco, Susanna Griso ha revelado el vínculo que le une a la familia: “Yo le tengo un cariño muy especial a Manolo y a su mujer porque ellos son los abuelos de mis hijos”, ha expresado la presentadora sin profundizar más en el vínculo que la une con la familia Velasco.

Susana Griso es madre de tres hijos: dos niños mayores de su primer matrimonio con el periodista Carles Torras, y una niña pequeña que llegó a sus vidas en 2018, un año después de su divorcio con el presentador.

“Cuando me lo dijo Manuel no era capaz de reaccionar. Luego me entró una gritona que no era capaz de parar. Mis hijas, María José y yo la vamos a echar mucho de menos”, explicaba emocionado el hermano de la actriz. Pero no ha sido el único en alzar la voz en esta entrevista que pretende ser un recuerdo a la memoria de Concha Velasco, su hijo Manuel también ha querido dedicar unas palabras al espacio de Antena 3.

“Es la persona a la que más he querido en el mundo. Cuando se murió tengo que confesar que pensé: 'Qué van a decir mañana los medios. Nosotros queremos ser una familia normal, como cualquier otra’. Mi madre vivía del público y del cariño de su público: eso es lo que nos ha enseñado. Mi madre es de todos” ha dedicado estas bonitas palabras el hijo de Concha Velasco. Su familia tiene una buena relación entre sí y los que más lo muestran son los hijos de la artista, Manuel y Paco, aunque este último trate de mantener un perfil más bajo con la prensa: “Paco vive enfrente de mi puerta. Paco y yo nos llevamos bien, está todo bien. Paco es tan buena persona como Paco Marsó. Nosotros no hemos prohibido la visita a nadie en la residencia, lo único es que la poníamos los miércoles y los sábados a las cuatro”, relataba dando a entender que ellos eran los encargados de organizar las visitas para que su madre pudiera reunirse con amigos y compañeros de profesión.

Los hijos de Concha Velasco, Manuel y Paco Gtres

Manuel Velasco se ha mostrado destrozado por el fallecimiento de su madre: “He enterrado a dos padres. Enterré a Paco Marsó y a Fernando Arribas hace poco. Ahora a mi madre”. Y esta no ha sido su única intervención del día, pues también ha hablado en el programa de Joaquín Prat recalcando que las próximas semanas, cuando le llegue el verdadero “bajón”, serán todavía más duras.